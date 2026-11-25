Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, respinge ideea comasării Bucureștiului cu județul Ilfov. Edilul susține că preluarea localităților limitrofe ar transfera asupra municipalității probleme administrative majore. În locul comasării,Ciucu propune extinderea atribuțiilor Primăriei Capitalei, astfel încât aceasta să aibă un rol de coordonare la nivelul întregii zone metropolitane.

De ce se opune Ciprian Ciucu alipirii localităților din Ilfov

Deși recunoaște că dezvoltarea județului Ilfov este strâns legată de cea a Capitalei, Ciprian Ciucu atrage atenția că Bucureștiul nu dispune în prezent de pârghii administrative pentru a influența deciziile din localitățile vecine. Într-o intervenție la Digi24, primarul general a explicat că integrarea acestora ar aduce în sarcina municipalității dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale din jurul orașului, menționând explicit Chiajna, Popești-Leordeni și Voluntari.

„Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. (…) Mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi 24.

Alternativa propusă de Ciucu: „Bucureștiul un fel de capitală de județ”

În viziunea primarului general al Capitalei, actuala împărțire administrativ-teritorială ar putea fi menținută, însă raporturile instituționale dintre București și Ilfov trebuie redefinite. Ciprian Ciucu pledează pentru acordarea unor competențe sporite municipalității, astfel încât Capitala „să aibă un cuvânt de spus puternic legat de ceea ce se întâmplă în Ilfov”.

Modelul propus presupune ca Bucureștiul să funcționeze similar unei reședințe de județ, iar Primăria Capitalei să preia atribuții de coordonare pentru întreaga zonă metropolitană.

„Să fie un fel de capitală de județ Bucureștiul și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important, și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov”, a explicat edilul.

Tema a revenit în dezbaterea publică după ce europarlamentarul PSD Dragoș Benea a susținut integrarea administrativă a județului Ilfov în Capitală. Marți, 24 noiembrie, Ciprian Ciucu a distribuit declarațiile acestuia pe Facebook și le-a cerut bucureștenilor să își exprime opinia cu privire la o astfel de variantă.

Ce prevede proiectul Ministerului Dezvoltării privind comasarea localităților

Discuțiile privind organizarea administrativă a Capitalei au loc în contextul reformei pregătite de Guvern. Vineri, 20 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță referitor la comasarea voluntară a localităților, inițiativă care vizează cu prioritate cele 429 de comune din țară cu cel mult 1.500 de locuitori.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că reorganizarea va fi stimulată prin facilități fiscale și finanțări pentru infrastructură, inclusiv reducerea cu 50% a impozitelor pe locuințe și terenuri intravilane pentru persoanele fizice, timp de cinci ani. Totodată, programul START Reforma Administrativă prevede un buget de 4 miliarde de lei pentru perioada 2027–2028, cu prioritate pentru comunitățile care ajung la minimum 2.500 de locuitori în urma unirii voluntare prin referendum.

Proiectul elaborat de Ministerul Dezvoltării nu include însă municipiul București și nu permite unirea unor localități aflate în județe diferite, astfel că o eventuală comasare a Capitalei cu județul Ilfov nu face obiectul acestei etape a reformei.