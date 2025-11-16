Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni

Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni

Serdaru Mihaela
16 nov. 2025, Marius Tucă Show

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, invitantul prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat contextul politic legat de retragerea parțială a trupelor americane din România și discuțiile de la Casa Albă cu Viktor Orban și Donald Trump. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a mai explicat că Trump a lăudat poporul român, afirmând că românii sunt extraordinari și au o relație foarte bună cu Statele Unite, inclusiv printr-o legătură bună cu Europa, deși Trump a criticat în parte Europa pentru anumite aspecte, ceea ce a generat o anumită tensiune și nemulțumire în relațiile euro-atlantice.

Ăsta e contextul Orban la Casa Albă, în care apare întrebarea jurnalistului, ce ați făcut
cu trupele americane din România, de ce le-ați retras? Și începe povestea acea, iar unii s-au dus după fentă în care Trump laudă poporul român că sunt nemaipomeniti, sunt extraordinari, spune Valentin Stan.

Valentin Stan a explicat că Trump a spus că România are o relație foarte bună cu SUA și că această relație este pusă pe același registru cu relația pe care Trump o are cu Europa. Totuși, Trump a criticat Europa, spunând că au tratat nedrept SUA, iar din această cauză a rupt relația cu Europa partial.

Deci ce zice? Stați liniștiți, nicio problemă, noi avem o relație foarte bună cu România. O
pune în același registru cu relația foarte bună pe care o are cu Europa. Europa ne-a tratat
nedrept și am rupt. Ați auzit români cum suntem? Europa, Europa, avem o relație excepțională cu ea, conchide Valentin Stan

