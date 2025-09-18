În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc. El a criticat reacţia autorităţilor și a prezentat mai multe ipoteze ale situației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitatul a intervenit după ce Marius Tucă a semnalat declarațiile contradictorii ale unor oficiali. Tăriceanu a spus că problemele nu sunt tehnice, ci de procedură și coordonare.
Tăriceanu a explicat că, din informațiile sale, drona este un posibil derivat din platforme iraniene. El a subliniat că, deși Rusia are capabilități aerospațiale importante, nu e exclus transferul sau adaptarea unor tehnologii.
„Știți că cu dronă nu e așa de complicat. M-am documentat după-amiaza, cred că acum două zile, să văd ce-i cu dronele astea, ce tip de drone sunt. E o dronă care se pare o copie sau o evoluție a dronei făcute de iranieni, cu toate că în Rusia nivelul în domeniu aerospațial e foarte ridicat. N-au nevoie, cred, să ia lecții de la iranieni, dar, în fine.”, spune Tăriceanu,
Tăriceanu a adus în discuție comportamentul obiectului în spațiul românesc. Dacă un vehicul străin intră și stă zeci de minute, radarul și aviația au timp să îl identifice și să decidă.
„Acum, ce mi se pare mie bizar este următorul lucru. Drona asta nu intră în România din greșeală, intră în spațiul românesc, parcurge câțiva kilometri, stă două minute și iese. Se poate presupune următorul lucru. Am discutat cu cei care sunt în domeniu. Când vin dronele, Ucraina activează sistemele de bruiaj și în momentul ăla, drona nu mai știe ce să facă și merge pe traiectoria pe care era înainte. Să zicem că era pe traiectorie și că traiectoria era spre România. Intră în spațiul românesc. E bine, ea nu stă două minute, trei minute. Se plimbă, atenție, 50 de minute. Timp în care, cu aparatura de radar și cu avioanele, ai timp să o depistezi. Nu poate să vadă însemnele de pe ea, dacă are secera și ciocanul ca să spună că e rusească. Dar, în fine, nu este un vehicul prieten. E un obiect străin care a intrat în spațiul aerian. Ți-a călcat spațiul aerian, decizia e simplă și clară. Trebuie să o dobori. Și atunci, ai noștri se fac de râs. Ridică două avioane de la sol, care iau contact vizual cu drona, o văd și ei consideră că, nu știu, nu ia pilotul decizia în situațiile astea. (…) Putem să mergem și pe următoarea ipoteză și anume, că drona nu viza vreun obiectiv din România, ci a fost trimisă de ruși ca să testeze reacția. Păi și aici cădem prost.”, spune Tăriceanu.