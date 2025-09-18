Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia”

Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia”

Alexandra Anton
18 sept. 2025, 10:40, Marius Tucă Show
Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia”
Tăriceanu: „Dacă drona a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc. El a criticat reacţia autorităţilor și a prezentat mai multe ipoteze ale situației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a intervenit după ce Marius Tucă a semnalat declarațiile contradictorii ale unor oficiali. Tăriceanu a spus că problemele nu sunt tehnice, ci de procedură și coordonare.

Tipul dronei și reacția autorităților

Tăriceanu a explicat că, din informațiile sale, drona este un posibil derivat din platforme iraniene. El a subliniat că, deși Rusia are capabilități aerospațiale importante, nu e exclus transferul sau adaptarea unor tehnologii.

„Știți că cu dronă nu e așa de complicat. M-am documentat după-amiaza, cred că acum două zile, să văd ce-i cu dronele astea, ce tip de drone sunt. E o dronă care se pare o copie sau o evoluție a dronei făcute de iranieni, cu toate că în Rusia nivelul în domeniu aerospațial e foarte ridicat. N-au nevoie, cred, să ia lecții de la iranieni, dar, în fine.”, spune Tăriceanu,

Călin Popescu-Tăriceanu: „E un obiect străin care a intrat în spațiul aerian. Ți-a călcat spațiul aerian, decizia e simplă și clară”

Tăriceanu a adus în discuție comportamentul obiectului în spațiul românesc. Dacă un vehicul străin intră și stă zeci de minute, radarul și aviația au timp să îl identifice și să decidă.

„Acum, ce mi se pare mie bizar este următorul lucru. Drona asta nu intră în România din greșeală, intră în spațiul românesc, parcurge câțiva kilometri, stă două minute și iese. Se poate presupune următorul lucru. Am discutat cu cei care sunt în domeniu. Când vin dronele, Ucraina activează sistemele de bruiaj și în momentul ăla, drona nu mai știe ce să facă și merge pe traiectoria pe care era înainte. Să zicem că era pe traiectorie și că traiectoria era spre România. Intră în spațiul românesc. E bine, ea nu stă două minute, trei minute. Se plimbă, atenție, 50 de minute. Timp în care, cu aparatura de radar și cu avioanele, ai timp să o depistezi. Nu poate să vadă însemnele de pe ea, dacă are secera și ciocanul ca să spună că e rusească. Dar, în fine, nu este un vehicul prieten. E un obiect străin care a intrat în spațiul aerian. Ți-a călcat spațiul aerian, decizia e simplă și clară. Trebuie să o dobori. Și atunci, ai noștri se fac de râs. Ridică două avioane de la sol, care iau contact vizual cu drona, o văd și ei consideră că, nu știu, nu ia pilotul decizia în situațiile astea. (…) Putem să mergem și pe următoarea ipoteză și anume, că drona nu viza vreun obiectiv din România, ci a fost trimisă de ruși ca să testeze reacția. Păi și aici cădem prost.”, spune Tăriceanu.

Citește și

ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens”
11:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Președintele rămâne cramponat în subiecte minore. A constatat că ROMÂNIA nu are un program de țară”
11:15
Călin Popescu-Tăriceanu: „Președintele rămâne cramponat în subiecte minore. A constatat că ROMÂNIA nu are un program de țară”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
10:10
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării”
09:36
Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană”
08:30
Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană”
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult”
08:00
Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult”
Mediafax
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dotarea obligatorie prin LEGE pe mașinile moderne! Vlad Micșunescu spune clar
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu, scos complet din joc cu un plan simplu. Florin Călinescu: Ca la dosarele lui Ion Iliescu
Evz.ro
Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 20-21 septembrie 2025. Topul evenimentelor, târgurilor și festivalurilor care vor avea loc în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Povestea tragică care a pus capăt progreselor în terapia genică timp de un deceniu
EXTERNE Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
13:26
Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
ACTUALITATE Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
13:22
Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
EXTERNE Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
13:13
Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
GÂNDUL GREEN Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
12:51
Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
ULTIMA ORĂ Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
12:50
Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
POLITICĂ Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
12:47
Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”