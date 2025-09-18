În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc. El a criticat reacţia autorităţilor și a prezentat mai multe ipoteze ale situației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a intervenit după ce Marius Tucă a semnalat declarațiile contradictorii ale unor oficiali. Tăriceanu a spus că problemele nu sunt tehnice, ci de procedură și coordonare.

Tipul dronei și reacția autorităților

Tăriceanu a explicat că, din informațiile sale, drona este un posibil derivat din platforme iraniene. El a subliniat că, deși Rusia are capabilități aerospațiale importante, nu e exclus transferul sau adaptarea unor tehnologii.

„Știți că cu dronă nu e așa de complicat. M-am documentat după-amiaza, cred că acum două zile, să văd ce-i cu dronele astea, ce tip de drone sunt. E o dronă care se pare o copie sau o evoluție a dronei făcute de iranieni, cu toate că în Rusia nivelul în domeniu aerospațial e foarte ridicat. N-au nevoie, cred, să ia lecții de la iranieni, dar, în fine.”, spune Tăriceanu,

Călin Popescu-Tăriceanu: „E un obiect străin care a intrat în spațiul aerian. Ți-a călcat spațiul aerian, decizia e simplă și clară”

Tăriceanu a adus în discuție comportamentul obiectului în spațiul românesc. Dacă un vehicul străin intră și stă zeci de minute, radarul și aviația au timp să îl identifice și să decidă.