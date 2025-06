Tăriceanu, sfat de la fost la actual posibil premier: „Trebuie să analizeze dacă anumite măsuri pot fi o zestre pozitivă pentru PNL”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a rememorat perioada în care a introdus Cota Unică și a vorbit despre posibila desemnare a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru. Tăriceanu a povestit experiența sa personală, oferind și un sfat pentru posibilul viitor premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul premier a comparat potențiala ascensiune a lui Ilie Bolojan cu perioada în care el a implementat Cota Unică. Deși părea o mișcare revoluționară în 2004, partidul nu a reușit să valorifice politic această decizie.

„Ce vreau însă să vă spun apropo de Bolojan, dacă va fi desemnat el prim-ministru. Bolojan trebuie să fie foarte atent. Dacă impetuozitatea, curajul, determinarea lui de a lua anumite măsuri va conta ca o zestre pentru PNL, ca o zestre pozitivă. Știți de ce? Vă spun din propria experiență. Am introdus, deci, Cota Unică la finele lui 2004. Eu am fost convins, după ce am introdus Cota Unică, că PNL-ul va capitaliza această acțiune politică.”, spune Tăriceanu.