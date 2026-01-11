Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Europenii vor să discute pacea între ei, nu cu cei care contează – SUA și Rusia”

Adrian Severin: „Europenii vor să discute pacea între ei, nu cu cei care contează – SUA și Rusia”

Alexandra Anton Marinescu
11 ian. 2026, 11:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Europenii vor să discute pacea între ei, nu cu cei care contează – SUA și Rusia”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a discutat despre cele doua subiecte importante la nivel global, în acest moment: războiul din Ucraina și situația din Groenlanda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Trump va obține ceea ce dorește în Groenlanda”

Fostul ministru susține că Donald Trump va obține ceea ce își dorește în Groenlanda. El explică faptul că anumite declarații ale oficialilor americani nu sunt deloc întâmplătoare. Sunt mesaje lăsate să „scape” tocmai pentru a pregăti opinia publică.

„Cum am început emisiunea, discuția noastră de acum, eu cred că domnul Trump va obține ceea ce dorește în Groenlanda. Marco Rubio a spus undeva, și astea sunt lucruri care chipurile scapă, secrete, dar de fapt nu sunt secrete, lăsate să scape ca să pregătească lumea: «noi suntem gata să plătim, nu-i nevoie să ne batem. Adică și voi aveți nevoie de bani. Vindem ceva petrol din Venezuela».”, afirmă Severin.

Pacea din Ucraina este discutată fără actorii decisivi

Întrebat de Marius Tucă despre războiul din Ucraina, invitatul spune că situația urmează aceeași logică. Se discută intens despre pace, dar nu cu actorii care contează cu adevărat. Americanii și rușii lipsesc din aceste discuții.

„Este același lucru, toată povestea. Tot discutăm pacea între noi, dar nu discutăm cu niciunul din cei care contează, americanii care contează și rușii care-s partea cealaltă. Și îmi place că au spus: nu, nu ne ducem, stați liniștiți, nu ne ducem acum cu trupe. După ce se instalează pacea, atunci trimitem trupe. Păi această chestiune va fi în tratatul de pace. De unde știi tu ce condiții va conține? Și poți să fii sigur că acest tratat va spune că nu vor veni trupe.”, spune fostul ministru.

