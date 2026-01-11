Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Americanii vor conduce Venezuela prin Zoom”

Ion Cristoiu: „Americanii vor conduce Venezuela prin Zoom”

Alexandra Anton Marinescu
11 ian. 2026, 12:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat modul în care ar urma să fie controlată Venezuela după schimbările politice recente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Venezuela va fi condusă prin Zoom”

Invitatul susține că Venezuela nu va fi condusă direct, ci de la distanță. El face o paralelă cu un episod din istoria României, când Principatele Unite erau administrate din afară.

„De fapt, prin Zoom. Am mai avut în România, în istoria României, Principatele Unite, când au fost conduse de Kiselev. Da. Adică dimineața, în fiecare dimineață, Rubio… Îl sună președinta la ora 08:00 și el îi spune fă astea, astea, astea. Era absolut obligatoriu să facă asta, acolo lucrurile sunt mult mai complicate.”, susține publicistul.

Scopul lui Donald Trump

În continuare, Ion Cristoiu a afirmat că administrația Trump nu este interesată de forma regimului politic. Ideea impunerii democrației, promovată după căderea comunismului, ar fi fost abandonată. Nici democrații, nici republicanii nu mai urmăresc acest obiectiv. Prioritatea este stabilitatea.

„Deci, care-i scopul lui? În primul rând, a dispărut acea teză a democraților, dar și a republicanilor de după căderea comunismului, că trebuie să impui un regim. Păi pe el nu-l interesează regimul. Îl interesează acum, pentru ca să vină firmele americane, îl interesează liniștea. Și cel mai mare dușman al stabilității e Corina Machado, nu președinta.”, afirmă Ion Cristoiu.

Cele mai noi

