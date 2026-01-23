Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Administrația Prezidențială nu a reușit să formuleze un răspuns la invitația președintelui Trump în termen de două zile

Malina Maria Fulga
23 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur lipsa de reacție a autorităților române cu privire la invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace organizat de către președintele american. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan acuză de incopetență autoritățile române, dat fiind faptul că, spune acesta, nu au fost capabile să formuleze un răspuns cu privire la invitația la Consiliul pentru Pace organizat de către Donald Trump.

I-au făcut o invitație lui Nicușor cel Sfânt. Și i-a zis: Nu vrei să vii și tu aici în povestea aia cu acel Consiliu al Păcii ca să aranjăm lucrurile în Gaza? Și ai văzut ce a spus? Că noi n-am răspuns încă. Donald a zis: Veniți, veniți, dar vedeți că poate băgați și un miliard. De ieri până azi nu au fost în stare să încropească o reacție.

Acesta sugerează că țările invitate ar fi trebuit să cotizeze cu o anumită sumă, lucru care ar fi dus la lipsa confirmării președintelui Dan.

Pentru că nu pot. Ce ți-am arătat aici cu protecția intereselor de securitate ale României este fundamental ca să înțelegi că suntem conduși de tâmpiți. Deci nu-s capabili să producă ceva. Lazurcă, consilierul de vârf al președintelui: Treaba cu Groenlanda trebuie rezolvată în Consiliul Nord-Atlantic. Cel mai mare cretinism.

