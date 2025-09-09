Valentin Stan: „Americanii și rușii NU vor trupe NATO în Ucraina”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre negocierile dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre negocierile dintre Rusia și Ucraina. Acesta a vorbit despre cum Ucraina blochează cu intenție negocierile. Acesta susține că Zelenski i-ar fi spus lui Lavrov că nu pot capitula, că nu pot ceda teritorii. Mai mult, președintele Ucrainei ar fi spus că nici legea care interzice limba rusă nu este una la care se poate lucra. Istoricul a vorbit și despre ce a hotărât J. D. Vance. Între ceea ce spune Vicepreședintele american și Președintele ucrainean, ar fi discordanțe majore. Stan susține că americanii știu foarte bine ce fac. Aceștia cunosc toate datele din teren și se manifestă în consecință.
Mark Rutte, spune Stan, joacă pe sfoară la comanda lui Trump. Acesta este foarte serviabil în fața Președintelui american. Încercarea lui Macron și a britanicilor de a trimite trupe în Ucraina va fi un eșec total. Putin a spus că nu acceptă trupe NATO în Ucraina. În același timp, Vance a susținut că nu va interveni cu NATO în acest conflict.
„Ai echipa de război. Știe exact ce s-a hotărât acolo. Știe exact că se va ajunge aici, dar blochează negocierile. De asta Zelenski îi spune lui Lavrov, nu, bă, nu putem să cedăm. Nu, bă, nu putem să renunțăm. Ce spunea? Nu putem să intervenim asupra legislației care interzice limba rusă. Nu putem aia, nu putem aia. Din cauza asta. Ce ți-a spus J. D. Vance se potrivește cu ce ți-a spus ăsta? De ce e exact pe dos? Pentru că s-au înțeles la Washington pe ce spune J. D. Vance. Ai văzut? Păi tu crezi că americanii nu știu? Ei știu foarte bine. Iar Mark Rutte este extrem de servil față de Președintele Donald Trump. În momentul în care Donald Trump va apăsa pe un buton, Rutte va juca exact ca o maimuță. Între timp, Macron croșetează forțe de reasigurare. Adică trupele alea care trebuie să ajungă în Ucraina. Francezii și britanicii și cu cine au mai spus ei că va fi, vor da oameni. Sunt NATO, da? Ți-a spus Rusia că nu vor exista trupe din țări NATO în Ucraina? Ți-a spus Vance că nu face nimic cu NATO? Deci, încă o dată, ce este asta? De ce face asta? Ca să ajute la negocieri?”, a explicat istoricul.