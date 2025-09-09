Valentin Stan: „Americanii și rușii NU vor trupe NATO în Ucraina”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre negocierile dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „În momentul în care Donald Trump va apăsa pe un buton, Rutte va juca exact ca o maimuță. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre negocierile dintre Rusia și Ucraina. Acesta a vorbit despre cum Ucraina blochează cu intenție negocierile. Acesta susține că Zelenski i-ar fi spus lui Lavrov că nu pot capitula, că nu pot ceda teritorii. Mai mult, președintele Ucrainei ar fi spus că nici legea care interzice limba rusă nu este una la care se poate lucra. Istoricul a vorbit și despre ce a hotărât J. D. Vance. Între ceea ce spune Vicepreședintele american și Președintele ucrainean, ar fi discordanțe majore. Stan susține că americanii știu foarte bine ce fac. Aceștia cunosc toate datele din teren și se manifestă în consecință.

Mark Rutte, spune Stan, joacă pe sfoară la comanda lui Trump. Acesta este foarte serviabil în fața Președintelui american. Încercarea lui Macron și a britanicilor de a trimite trupe în Ucraina va fi un eșec total. Putin a spus că nu acceptă trupe NATO în Ucraina. În același timp, Vance a susținut că nu va interveni cu NATO în acest conflict.