Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre evoluția cazului de la Curtea Internațională de Justiție privind conflictul Rusia-Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că Curtea Internațională de Justiție a admis contra-reclamațiile depuse de Rusia împotriva Ucrainei. Astfel, urmează să fie analizate nu doar acuzațiile Ucrainei asupra Rusiei privind genocidul, dar și acuzațiile formulate acum de Rusia.

Știi că se tot certau pe chestia cu genocidul la Curtea Internațională. I-a reclamat Ucraina, iar rușii au venit cu counterclaims, adică au venit cu o contra-prezentare. Curtea le-a aprobat-o. Acum este în analiză crima de genocid în Donețk, dar nu din partea Rusiei, ci din partea Ucrainei.