11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 11 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gianni Morandi este unul dintre cei mai îndrăgiți și longevivi artiști ai muzicii italiene, activ de peste șase decenii. Născut la 11 decembrie 1944, în Monghidoro, provincia Bologna, Morandi a devenit rapid un simbol al cântecului italian odată cu succesul anilor ‘60, când hituri precum Fatti mandare dalla mamma și In ginocchio da te i-au adus popularitate internațională. Cariera sa este impresionant de variată: cântăreț, actor de film și televiziune, prezentator și chiar concurent la competiții sportive. A participat de mai multe ori la Festivalul de la Sanremo, atât ca interpret, cât și ca prezentator, devenind o figură emblematică a evenimentului. În anii 2000 și 2010, Morandi a cunoscut o revenire spectaculoasă în atenția publicului, datorită aparițiilor TV și a unei activități intense pe rețelele sociale, unde s-a remarcat prin naturalețe și autoironie. Gianni Morandi rămâne un adevărat ambasador al muzicii italiene, apreciat pentru vocea sa caldă, energia inepuizabilă și abilitatea de a se reinventa fără a pierde respectul publicului.

Ziua Internațională a Munților, sărbătorită anual pe 11 decembrie, este dedicată importanței munților pentru oameni și pentru echilibrul mediului. Proclamată de ONU în 2003, această zi atrage atenția asupra rolului crucial al masivelor montane: ele adăpostesc o biodiversitate bogată, furnizează resurse vitale precum apa potabilă și sunt locuri esențiale pentru culturile și tradițiile comunităților montane. În același timp, munții sunt fragili și supuși unor presiuni crescânde – schimbările climatice, turismul necontrolat, defrișările și pierderea habitatelor naturale. Ziua Internațională a Munților încurajează acțiuni pentru protejarea ecosistemelor montane, promovarea dezvoltării durabile și sprijinirea comunităților care trăiesc în aceste zone. Este o ocazie de a celebra frumusețea munților, dar și un apel la responsabilitate, pentru ca aceste peisaje unice să fie conservate pentru generațiile viitoare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1846: Maurice Leblanc 🇫🇷✒️ autor de numeroase romane polițiste și de aventuri. Este creatorul celebrului personaj Arsène Lupin, gentlemanul spărgător

🎂1781: David Brewster 🇬🇧🔴🟢🔵 cunoscut pentru studiile sale în domeniul reflexiei, polarizării și difracției luminii. Ca aplicație practică a cercetărilor sale, a inventat caleidoscopul și a perfecționat stereoscopul

🎂1843: Robert Koch 🇩🇪🧫 a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel în 1905

🎂1913: Jean Marais 🇫🇷🎬 și-a petrecut ultimii ani ai vieții sale în casa sa din Vallaruis, din sudul Franței, unde a practicat pictura, ceramica și sculptura, fiind vizitat, printre alții, și de Pablo Picasso

🎂1923: Mircea Angelescu 🇷🇴🩺 reputat medic infecționist, scriitor, profesor la Facultatea de Medicină din București, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România

🎂1943: John Kerry 🇺🇸🗣 a fost candidatul Partidului Democrat, pierzând alegerile în favoarea celui de-al patruzeci și treilea președinte, George W. Bush

🎂1944: Gianni Morandi 🇮🇹🎤 a lucrat ca lustruitor de pantofi, cizmar și ca vânzător într-un cinematograf. A susținut mici concerte, dintre care unele au fost în timpul activităților Partidului Comunist. În 1962 a devenit celebru în Italia cu piesa „Fatti mandare dalla mamma”, și a rămas faimos în Italia pe tot parcursul acelui deceniu

🎂1981: Javier Saviola 🇦🇷⚽️

🎂1996: Hailee Steinfeld 🇺🇸🎬🎤 s-a remarcat în True Grit (2010)

Decese 🕯

🕯️1913: Ioan Kalinderu 🇷🇴✒️ jurist, silvicultor și publicist, confident al regelui Carol I, care a slujit timp de 30 de ani ca administrator al domeniilor coroanei și timp de 3 ani ca președinte al Academiei Române

🕯️1961: Alexandru Săvulescu 🇷🇴⚽️ a antrenat echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1934 și din 1938

🕯️1979: Nicolae Simatoc 🇷🇴⚽️ primul român care a jucat la FC Barcelona și la Internazionale Milano. A mai evoluat la cvadrupla campioană a 🇷🇴 Ripensia Timișoara și la Carmen București. A decedat în Australia, la Sydney

🕯️1993: Elvira Popescu 🇷🇴🎭, actriță 🇫🇷 de origine 🇷🇴 Distinsă cu premiul „Molière” pentru cea mai bună actriță, decernat de asociația actorilor francezi, și de două ori cu ordinul Legiunea de Onoare, una dintre cele mai înalte distincții franceze. A încetat din viață la 99 de ani, la Paris. Este înmormântată într-un cavou din marmură în cimitirul Père-Lachaise

🕯️1995: Florea Fătu 🇷🇴⚽️ juca pe postul de atacant. A câștigat primul meci din istoria Stelei alături de: Gheorghe Lăzăreanu, Romeo Catană, Aurel Cernea, Ioan Jivan, Eugen Mladin, Stere Zeană, Mircea Crețu, Gheorghe Popescu, Florin Marinescu și T. Balaș în echipa antrenată de Coloman Braun Bogdan

🕯️2015: Mihai Adam 🇷🇴⚽️ golgheterul Diviziei A de 3 ori: în sezonul 1964-1965 cu 18 goluri, 1967-1968 cu 15 goluri și 1973-1974 cu 23 de goluri

🕯️2020: Octavian Andronic 🇷🇴📰 În 22 decembrie 1989 a fondat ziarul Libertatea

🕯️2021: Anne Rice 🇺🇸✒️ cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor, care are ca teme dragostea, moartea, nemurirea, existențialismul și condiția umană. Cărțile ei s-au vândut în aproape 100 de milioane de copii, făcând-o una dintre cele mai citite autoare din istorie

Evenimente📋

📋⛰ Ziua internațională a munților urmăreşte să încurajeze comunitatea internaţională să organizeze evenimente la toate nivelurile pentru a sublinia importanţa dezvoltării durabile a zonei montane

Calendar 🗒

🗒1816: Indiana a devenit cel de-al 19-lea stat al SUA

🗒1835: Prezentarea pe scena Teatrului „Momulo” din București a primului vodevil românesc, „Triumful amorului”, în adaptarea muzicală a lui Ioan Andrei Wachmann

🗒1861: Proclamația către națiune a lui Alexandru Ioan Cuza prin care aducea la cunoștință oficial ca „Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată”

🗒1886: Dial Square, un club de fotbal din Woolwich, Londra, care avea să devină mai târziu Arsenal FC, a disputat primul său meci, victorie cu 6-0 contra echipei Eastern Wanderers

🗒1901: A fost trimis primul semnal radio transatlantic de către italianul Guglielmo Marconi, de la Poldhu din Cornwall, fiind recepționat de Persy Wright Paget, la St. John, din Newfoundland

🗒1916: În urma înfrângerilor militare din toamna anului 1916 se formeaza la Iași un guvern de concentrare națională I.C. Brătianu-Take Ionescu

🗒1941: Germania și Italia declară război Statelor Unite, în urma declarației de război de către SUA asupra Imperiului Japoniei

🗒1941: Polonia declară război Imperiului Japoniei

🗒1946: Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis înființarea UNICEF cu scopul inițial de a oferi ajutoare de hrană și asistență medicală copiilor din țările devastate de al Doilea Război Mondial

🗒1958: A fost arestat sub acuzația de „uneltire contra orânduirii sociale” filozoful Constantin Noica, condamnat la 24 de ani de muncă silnică, la 1 martie 1960

🗒1964: Che Guevara vorbește la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din New York

🗒1972: Apollo 17 devine a șasea și ultima misiune Apollo care ajunge pe Lună

🗒1994: Intrarea trupelor rusești pe teritoriul republicii separatiste Cecenia. Potrivit estimărilor internaționale conflictul s-a soldat cu aproximativ 100 000 de victime dintre care aproximativ 80% din rândul populației civile

🗒2016: Alegeri legislative în România. Prezența la urne a fost de 39,42%; PSD a obținut 45,67%, PNL 20,42% și USR 8,92% din voturile exprimate

CITEȘTE ȘI:

10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp

9 Decembrie, calendarul zilei: Ionuț Lupescu împlinește 57 de ani, Judi Dench 91. Gina Pistol face 45 de ani

8 Decembrie, calendarul zilei: Kim Basinger împlinește 72 de ani. Sunt asasinați John Lennon și Dimebag Darrell