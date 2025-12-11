Donald Trump pare să aibă un frate geamăn balcanic. De mai bine de un an, oficialii europeni au avertizat că statul balcanic Bosnia și Herțegovina se află în pragul unei crize care amenință stabilitatea Europei de Sud-Est.

Acum, un grup de lobbyiști din mișcafea „Make America Great Again” a contribuit la declanșarea unei intervenții dramatice a administrației Trump în regiunea volatilă, dând peste cap ani de diplomație condusă de SUA în Balcani.

La finalul lunii octombrie, administrația Trump i-a uimit pe unii dintre aliații europeni tradiționali prin ridicarea sancțiunilor împotriva principalului instigator al crizei: Milorad Dodik, fostul lider intransigent și pro-rus al sârbilor bosniaci.

Această mișcare a venit în schimbul acceptării sale de a demisiona de la președinția Republicii Srpska – jumătatea majoritar sârbă a Bosniei, pe care a amenințat că o va separa de restul țării.

Decizia este o demonstrație de forță a diplomației trumpiene în sprijinul naționaliștilor de dreapta din Europa : oferă o perspectivă nouă asupra abordării sale tranzacționale față de afacerile externe.

Politicieni precum Dodik, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, pot influența politica SUA.

Printre cei care au colaborat cu Dodik s-au numărat fostul avocat al președintelui SUA, Rudy Giuliani, activista Laura Loomer, și fostul guvernator al statului Illinois, Rod Blagojevich, care a fost închis pentru acuzații de corupție înainte ca Trump să-i comute pedeapsa în 2020.

Susținătorii acordului susțin că este o mișcare îndrăzneață de a dezamorsa pericolul reprezentat de Dodik, care a reprezentat o amenințare iminentă la adresa unei păci regionale fragile.

El a amenințat în repetate rânduri că va separa teritoriul dominat de sârbi de restul Bosniei, unde peste 100.000 de oameni au fost uciși în războiul din 1992-1995, potrivit Financial Times.

Valentin Inzko, un fost Înalt Reprezentant — rolul proconsular occidental consacrat în acordul de la Dayton pentru implementarea prevederilor acestuia — a declarat că decizia a fost „prea bruscă și prea timpurie” și a cedat o influență vitală asupra lui Dodik și a aliaților săi.

„Ar fi trebuit să-i dea lui Dodik, să zicem, șase luni să se comporte frumos și apoi să ridice sancțiunile.”

Criticii acordului se tem, de asemenea, că înțelegerea reflectă o cedare deliberată a influenței SUA.

„De la ridicarea sancțiunilor SUA asupra unui număr de oficiali din Republica Srpska, am asistat la o continuare a comportamentului și a acțiunilor incendiare”, a declarat Jeanne Shaheen, principala democrată din comisia de relații externe a Senatului.

.„Nu suntem interesați să impunem o viziune a unei societăți care reflectă preferințele birocraților distanți și ale activiștilor îngusti”, a declarat secretarul de stat adjunct Christopher Landau la Dayton, Ohio, în luna mai, într-un discurs care a marcat cea de-a 30-a aniversare a semnării acordului de pace care a pus capăt războiului din Bosnia.

„O politică la nesfârșit de expansivă, fără restricții și umilință istorică, devine un dușman al strategiei și al guvernării constituționale”, a spus el.

Pentru Dodik, acordul este punctul culminant al unui an de manevre din culise. Când Trump a fost reales în noiembrie anul trecut, Dodik era jubilant, simțind o oportunitate de a pune capăt izolării sale internaționale și a început curând să recruteze lobbyiști.

Pe parcursul anului 2025, Republica Srpska a semnat contracte în valoare de sute de mii de dolari cu patru firme de lobby americane care au încercat să-l prezinte pe Dodik drept un fel de Trump al Balcanilor – un provocator și o victimă, hărțuit de anchete penale despre care susține că sunt motivate politic – și care îi prezintă pe locuitorii Republicii Srpska drept creștini persecutați.