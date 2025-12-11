Una dintre sarcinile principale ale Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat (Rosimushchestvo) din Rusia este supravegherea privatizării activelor statului. Actualul șef al agenției – Vadim Yakovenko – ar fi acționat în interesele unei persoane private, miliardarul Arkady Rotenberg, care este prieten apropiat și partener de judo cu Vladimir Putin, notează The Insider.

Rotenberg Cu ajutorul lui Yakovenko,ar fi primit unele dintre cele mai r âvnite active de stat pe care Rosimushchestvo le-a scos la vânzare.

Între timp, șeful Rosimushchestvo stilul de viață ar fi adoptatal unui oligarh. Zboară în str avioane private ăinătate cuși achiziționeză proprietăți imobiliare de lux.

o avere De la preluarea mandatului, Yakovenko ar fi acumulat în valoare de peste 1 miliard de ruble (13,1 milioane de dolari).

Trebuie menționat că Rosimushchestvo este o instituție cheie în gestionarea activelor deținute de statul rus.

Agenția colectează dividende de la companiile în care guvernul deține acțiuni, o listă care include firme din domeniile extracției de petrol și gaze, transporturilor, telecomunicațiilor și mineritului. Transneft, Sovcomflot, Rostelecom, Zarubezhneft, Alrosa, Aeroportul Șeremetievo, Rosneft și Gazprom se află printre ele.

Rolul Rosimushchestvo s-a extins după ce Rusia a invadat Ucraina

Rolul agenției s-a extins după ce Rusia a invadat Ucraina. Activele companiilor străine care părăseau piața rusă au început să fie transferate către Rosimushchestvo.

De asemenea, agenția Rosimushchestvo a preluat activele confiscate de la foștii proprietari de către Parchetul General.

„Totuși, a numi acest proces drept naționalizare este înșelător. Rosimushchestvo acționează ca intermediar, iar cele mai profitabile părți din companiile confiscate ajung rapid la oligarhi apropiați de Kremlin, inclusiv familiile Rotenberg și Kovalchuk.

Deși cuv ântul privatizare este cel mai frecvent asociat cu reformele economice ale Rusiei din anii `90, termenul nu a disp ărut niciodată cu adevărat.

În anul 2024 , în urma unui nou val de privatiz ări la scară largă, cel mai mare producător de alcool de stat din Rusia, Rossspirtprom , a fost transferat în mâini private.

«Ceea ce poate fi v ândut trebuie vândut», a glumit odat ă șeful Rosimushchestvo , Vadim Yakovenko , explic ând filosofia sa de gestionare a propriet ății de stat.

Rosspiritprom este o întreprindere profitabil ă, cu distilerii în mai multe regiuni.

Cu toate acestea, Rosspiritprom a fost scoasă la licitație și vândută pentru puțin peste 8 miliarde de ruble (104,5 milioane de dolari)”, se arată în ancheta The Insider.

O licitație „cu cântec”

Licitația a dat „semne” că ar fi fost trucată, iar participanții de pe piață și experții din industria alcoolului au descris prețul ca fiind „nerealist de mic”.

„Cumpărătorul a fost o entitate puțin cunoscută, Business Alliance LLC (ООО «Бизнес-альянс»), deținută în proporție de 51% de Opal LLC (ООО «Опал»). Opal LLC aparține unui fond mutual închis numit Batman, administrat de Fin-Partner (УК «Фин-партнер»).

«Beneficiarii fondului sunt necunoscuți», a relatat publicația rusă Vedomosti, axată pe afaceri. Cu toate acestea, The Insider, după ce a obținut documente financiare interne de la fondul Batman, a reușit să identifice investitorul și, prin urmare, beneficiarul privatizării.

Acesta nu era altul decât oligarhul Arkady Rotenberg, unul dintre partenerii de antrenament ai lui Vladimir Putin la judo și prieten din copilărie”, notează jurnalistul de investigații Serghei Ejov în articolul publicat de The Insider.

Arkady Rotenberg, avere estimată la 5,5 miliarde dolari

Potrivit Forbes, Arkady Rotenberg – prietenul lui Putin și partener de judo al președintelui Rusiei – are o avere estimată la 5,5 miliarde dolari.

Miliardarul rus are 73 de ani și este deținătorul unui master în arte și științe la Institutul de Cultură Fizică din Leningrad.

La sfârșitul anilor 2000, Rotenberg a devenit proprietarul SGM Group și Mostotrest, acum doi dintre cei mai mari antreprenori de construcții din Rusia.

Ambele companii au fost vizate de sancțiuni UE în anul 2018, din cauza participării lor la construcția podului Crimeea.

Rotenberg a fost, de asemenea, ținta sancțiunilor americane și europene în anul 2014.

În anul 2019, Rotenberg a vândut SGM Group către o filială a Gazprom și a fost de acord să transfere acțiunile sale de la Mostotrest către o societate mixtă cu Vnesheconombank, deținută de stat.

În 2021, Rotenberg s-a autointitulat proprietarul unui complex imens de clădiri de pe coasta Mării Negre, pe care disidentul rus Alexei Navalnîi l-a numit „palatul lui Putin”.

Fan al hocheiului pe gheață, Rotenberg încă joacă, se pare, alături de Putin și este președintele consiliului executiv al Federației Ruse de Hochei pe Gheață.

Un divorț – „înscenare”?

Înainte de a se alătura Rosimushchestvo, în 2018, Yakovenko a lucrat la Parchet, Comitetul de Investigații, Serviciul Federal de Migrație și Administrația Prezidențială.

În 2013, în timp ce era șef al Direcției de Investigații din Moscova, a divorțat de soția sa, Olga Yakovenko. Despărțirea pare a fi fost, însă, o înscenare. Cuplul a continuat să locuiască împreună și, conform unor înregistrări „scurse” ale agenției de frontieră, au mers împreună și în călătorii în străinătate.

„Olga Yakovenko este angajată oficial la o companie legată de Rotenberg. Din 2011, ea a ocupat funcția de contabil-șef adjunct la TPS Nedvizhimost, un important dezvoltator imobiliar.

Arkady Rotenberg a transferat compania fiului său, Igor, după ce acesta a fost adăugat pe listele de sancțiuni internaționale.

Apoi, c ând Igor însu și a fost sancționat, compania a fost transferată fiicei lui Rotenberg, Liliya.

The Insider a descoperit că Yakovenko și soția sa dețin proprietăți în valoare de 1,2 miliarde de ruble (15,7 milioane de dolari), inclusiv:

Dou ă case în a șezarea de tip dacea Zhukovka ;

Un apartament de 164,3 metri pătrați în complexul reziden țial NV/9 din Moscova;

Un apartament de 208 metri pătrați în complexul Sadovye Kvartaly .

Șeful de la Rosimushchestvo nu și-ar fi putut permite astfel de achiziții cu salariul său oficial”, se mai arată în ancheta publicată de The Insider.

„ Serbia a acordat pașapoarte membrilor elitei ruse , cu o generozitate remarcabilă ”

Uniunea Europeană l-a sancționat pe Vadim Yakovenko abia în 2024, amintește jurnalistul Serghei Ejov. Interdicția de călătorie l-a „durut”, probabil, deoarece acesta își petrecea frecvent vacanțele în Germania, Elveția și Austria.

„Olga Yakovenko, însă, nu are nicio problemă să călătorească în Occident. The Insider a descoperit că în 2024 a obținut cetățenia sârbă.

Serbia a acordat pașapoarte membrilor elitei ruse cu o generozitate remarcabilă – fiicele lui Yakovenko au dobândit și ele o a doua cetățenie prin amabilitatea Belgradului.

Yakovenko este adesea însoțit de soția și copiii săi în călătoriile în străinătate. Există, însă, și o altă femeie care călătorește frecvent cu el – deși întotdeauna separat de «familia principală». Este Viktoria Tsyplenkova, cu 10 ani mai tânără decât Olga.

Viktoria Tsyplenkova a fost purtătoarea de cuv ânt a Direc ției de Investigații din Moscova, în perioada în care Y akovenko a condus biroul .

Rela ția lor, îns ă, pare să se extindă dincolo de legăturile profesionale. Au făcut numeroase călătorii comune în str ăinătate în ultimul deceniu, inclusiv la München, Zurich, Viena, Salonic, Istanbul și Abu Dhabi.

Tsyplenkova conduce acum o mică afacere. Compania sa de consultanță, Vesta LLC, care are venituri mici, este înregistrat ă la adresa apartamentului ei de 110 metri pătrați din complexul Petrovsky Park din Moscova. În 2023, ea a achizi ționat, de asemenea, două apartamente cu o suprafață totală de 126 de metri pătrați în complexul reziden țial Slava.

Proprietățile sale valorează aproximativ 150 de milioane de ruble (1,9 milioane de dolari).

În ultimii ani, Tsyplenkova a lucrat în aparatul Dumei de Stat și la Aeroportul Șeremetievo, care este controlat în proporție de 30% de Rosimushchestvo”, se mai arată în ancheta The Insider.

„ Războiul și sancțiunile nu au pus capăt escapadelor externe ale lui Iakovenko ”

Rotenberg este, de asemenea, acționar la aeroport și, la un moment dat, a plănuit să cumpere în întregime aeroportul Șeremetievo, înainte de a abandona ideea din cauza scăderii traficului de pasageri, mai scrie jurnalistul Serghei Ejov.

„Dar războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale impuse Rusiei nu au pus capăt escapadelor externe ale lui Yakovenko.

În 2023, Iakovenko a c ălătorit în Turcia cu un avion Hawker, cu num ărul RA-02730, potrivit informațiilor obținute de The Insider.

Aceeași aeronavă a fost folosită de mai multe ori chiar de Igor Rotenberg, fiul cel mare al lui Arkady Rotenberg.

Yakovenko a folosit și un Gulfstream, M-ATPS, pentru zboruri către Republica Cehă și Germania. Aeronava este legată de Alexander Skorobogatko – partenerul de afaceri de lungă durată al lui Arkady Rotenberg”, încheie Serghei Ejov articolul publicat de The Insider.

RECOMANDAREA AUTORULUI: