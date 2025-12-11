Una dintre sarcinile principale ale Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat (Rosimushchestvo) din Rusia este supravegherea privatizării activelor statului. Actualul șef al agenției – Vadim Yakovenko – ar fi acționat în interesele unei persoane private, miliardarul Arkady Rotenberg, care este prieten apropiat și partener de judo cu Vladimir Putin, notează The Insider.
Trebuie menționat că Rosimushchestvo este o instituție cheie în gestionarea activelor deținute de statul rus.
Agenția colectează dividende de la companiile în care guvernul deține acțiuni, o listă care include firme din domeniile extracției de petrol și gaze, transporturilor, telecomunicațiilor și mineritului. Transneft, Sovcomflot, Rostelecom, Zarubezhneft, Alrosa, Aeroportul Șeremetievo, Rosneft și Gazprom se află printre ele.
Rolul agenției s-a extins după ce Rusia a invadat Ucraina. Activele companiilor străine care părăseau piața rusă au început să fie transferate către Rosimushchestvo.
De asemenea, agenția Rosimushchestvo a preluat activele confiscate de la foștii proprietari de către Parchetul General.
„Totuși, a numi acest proces drept naționalizare este înșelător. Rosimushchestvo acționează ca intermediar, iar cele mai profitabile părți din companiile confiscate ajung rapid la oligarhi apropiați de Kremlin, inclusiv familiile Rotenberg și Kovalchuk.
Cu toate acestea, Rosspiritprom a fost scoasă la licitație și vândută pentru puțin peste 8 miliarde de ruble (104,5 milioane de dolari)”, se arată în ancheta The Insider.
Licitația a dat „semne” că ar fi fost trucată, iar participanții de pe piață și experții din industria alcoolului au descris prețul ca fiind „nerealist de mic”.
„Cumpărătorul a fost o entitate puțin cunoscută, Business Alliance LLC (ООО «Бизнес-альянс»), deținută în proporție de 51% de Opal LLC (ООО «Опал»). Opal LLC aparține unui fond mutual închis numit Batman, administrat de Fin-Partner (УК «Фин-партнер»).
«Beneficiarii fondului sunt necunoscuți», a relatat publicația rusă Vedomosti, axată pe afaceri. Cu toate acestea, The Insider, după ce a obținut documente financiare interne de la fondul Batman, a reușit să identifice investitorul și, prin urmare, beneficiarul privatizării.
Acesta nu era altul decât oligarhul Arkady Rotenberg, unul dintre partenerii de antrenament ai lui Vladimir Putin la judo și prieten din copilărie”, notează jurnalistul de investigații Serghei Ejov în articolul publicat de The Insider.
Potrivit Forbes, Arkady Rotenberg – prietenul lui Putin și partener de judo al președintelui Rusiei – are o avere estimată la 5,5 miliarde dolari.
Miliardarul rus are 73 de ani și este deținătorul unui master în arte și științe la Institutul de Cultură Fizică din Leningrad.
La sfârșitul anilor 2000, Rotenberg a devenit proprietarul SGM Group și Mostotrest, acum doi dintre cei mai mari antreprenori de construcții din Rusia.
În anul 2019, Rotenberg a vândut SGM Group către o filială a Gazprom și a fost de acord să transfere acțiunile sale de la Mostotrest către o societate mixtă cu Vnesheconombank, deținută de stat.
În 2021, Rotenberg s-a autointitulat proprietarul unui complex imens de clădiri de pe coasta Mării Negre, pe care disidentul rus Alexei Navalnîi l-a numit „palatul lui Putin”.
Fan al hocheiului pe gheață, Rotenberg încă joacă, se pare, alături de Putin și este președintele consiliului executiv al Federației Ruse de Hochei pe Gheață.
Înainte de a se alătura Rosimushchestvo, în 2018, Yakovenko a lucrat la Parchet, Comitetul de Investigații, Serviciul Federal de Migrație și Administrația Prezidențială.
În 2013, în timp ce era șef al Direcției de Investigații din Moscova, a divorțat de soția sa, Olga Yakovenko. Despărțirea pare a fi fost, însă, o înscenare. Cuplul a continuat să locuiască împreună și, conform unor înregistrări „scurse” ale agenției de frontieră, au mers împreună și în călătorii în străinătate.
„Olga Yakovenko este angajată oficial la o companie legată de Rotenberg. Din 2011, ea a ocupat funcția de contabil-șef adjunct la TPS Nedvizhimost, un important dezvoltator imobiliar.
The Insider a descoperit că Yakovenko și soția sa dețin proprietăți în valoare de 1,2 miliarde de ruble (15,7 milioane de dolari), inclusiv:
Șeful de la Rosimushchestvo nu și-ar fi putut permite astfel de achiziții cu salariul său oficial”, se mai arată în ancheta publicată de The Insider.
Uniunea Europeană l-a sancționat pe Vadim Yakovenko abia în 2024, amintește jurnalistul Serghei Ejov. Interdicția de călătorie l-a „durut”, probabil, deoarece acesta își petrecea frecvent vacanțele în Germania, Elveția și Austria.
„Olga Yakovenko, însă, nu are nicio problemă să călătorească în Occident. The Insider a descoperit că în 2024 a obținut cetățenia sârbă.
Serbia a acordat pașapoarte membrilor elitei ruse cu o generozitate remarcabilă – fiicele lui Yakovenko au dobândit și ele o a doua cetățenie prin amabilitatea Belgradului.
Yakovenko este adesea însoțit de soția și copiii săi în călătoriile în străinătate. Există, însă, și o altă femeie care călătorește frecvent cu el – deși întotdeauna separat de «familia principală». Este Viktoria Tsyplenkova, cu 10 ani mai tânără decât Olga.
Proprietățile sale valorează aproximativ 150 de milioane de ruble (1,9 milioane de dolari).
În ultimii ani, Tsyplenkova a lucrat în aparatul Dumei de Stat și la Aeroportul Șeremetievo, care este controlat în proporție de 30% de Rosimushchestvo”, se mai arată în ancheta The Insider.
Rotenberg este, de asemenea, acționar la aeroport și, la un moment dat, a plănuit să cumpere în întregime aeroportul Șeremetievo, înainte de a abandona ideea din cauza scăderii traficului de pasageri, mai scrie jurnalistul Serghei Ejov.
„Dar războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale impuse Rusiei nu au pus capăt escapadelor externe ale lui Yakovenko.
Yakovenko a folosit și un Gulfstream, M-ATPS, pentru zboruri către Republica Cehă și Germania. Aeronava este legată de Alexander Skorobogatko – partenerul de afaceri de lungă durată al lui Arkady Rotenberg”, încheie Serghei Ejov articolul publicat de The Insider.
