FCSB – Feyenoord. Robin van Persie, replică senzațională despre Gigi Becali

FCSB – Feyenoord are loc joi, ora 22:00, pe Arena Națională, în etapa șase a Europa League. Ambele echipe au nevoie de victorie, fiecare având trei puncte în clasament.

Antrenorul olandezilor s-a amuzat în privința faptului că Gigi Becali anunță echipa de start înaintea meciurilor. „Uneori, și eu anunț unul sau doi jucători care vor fi titulari. E interesant că patronul Gigi Becali anunță echipa de start. Îmi spuneți echipa voastră? Perfect! Vă aștept la sfârșitul conferinței. Mă gândeam dacă am trăit așa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată. Am fost câțiva ani în Turcia, erau patroni puternici acolo, dar nu am auzit de așa ceva. În Olanda, nu, jurnaliștii anunță echipele de start, dar patronii, nu”, a declarat acesta, iar la finalul conferinței a continuat gluma. „Și acum, să aud echipa FCSB-ului”, a spus tehnicianul, spre amuzamentul jurnaliștilor.

Despre meciul cu FCSB, antrenorul lui Feyenoord a anunțat: „Noi și FCSB suntem în același scenariu acum, trebuie să câștigăm. Îmi place să joc împotriva unei echipe care trebuie să câștige. Suntem două echipe care trebuie să câștige, un egal nu e suficient pentru nimeni. Nu cred că vreuna dintre echipe se va apăra și va aștepta ca adversara să greșească. Va trebui ca toți să ne asumăm riscuri. Fotbalul, în opinia mea, ar trebui să fie mereu așa. Presiunea este ridicată deoarece în cazul în care nu reușim să câștigăm șansele de calificare devin extrem de mici.

Am remarcat câțiva jucători de la FCSB în timpul analizei făcute, dar nu voi da nume. Ca antrenor, am învățat să nu nominalizez jucătorii echipei adverse înaintea partidei. Dar FCSB are câțiva jucători buni. Îmi place jocul celor de la FCSB. Nu știu cine va juca de la adversari, am văzut câteva clipuri video din partidele anterioare însă au făcut multe schimbări. Însă e clar stilul lor de joc, știm la ce să ne așteptăm. Am observat anumite puncte vulnerabile pe care le putem ataca, dar și faptul că sunt foarte rapizi pe tranziție. Fizic stau bine și arată încredere în propriile forțe. Sigur că rezultatele nu sunt așa de bune, dar fiecare echipă are perioade mai puțin reușite”.