Valentin Stan: „Biden nu l-a lipit pe Putin doar de Xi, ci și de Kim”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat ce presupune cu adevărat o garanție de securitate, oferind exemplul tratatului dintre Rusia și Coreea de Nord. El a subliniat că alianțele asumate prin asemenea documente pot schimba echilibrul global și pot pune America într-o situație de conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „În baza acestui tratat, coreenii au vărsat sânge în războiul Rusiei”

Stan a explicat cum funcționează acordul semnat între Vladimir Putin și Kim Jong-un. Acest tratat obligă cele două țări la sprijin reciproc imediat, inclusiv militar, în cazul unui atac.

„Dacă una dintre părți este subiectul unui atac armat din partea oricărui stat sau mai multor state și se află astfel într-o stare de război, cealaltă parte imediat va furniza ajutor militar și de orice altă natură, cu toate mijloacele la dispoziție. În baza acestui tratat, coreenii au vărsat sânge în războiul Rusiei.”, afirmă Valentin Stan.

Biden l-a lipit pe Putin nu doar de Xi, ci și de Kim

Analistul a adăugat că prin deciziile luate de administrația americană, Joe Biden a reușit să apropie Rusia nu doar de China, ci și de Coreea de Nord, lucru cu implicații majore asupra stabilității internaționale.

„În orice conflict din Peninsula Coreeană care s-ar ivi între Kim și Coreea de Sud, dacă americanii intervin, sunt în război direct cu Rusia. Coreenii au respectat tratatul. Asta a făcut Biden, nu l-a lipit pe Putin doar de Xi. L-a lipit și de Kim.”, spune acesta.

