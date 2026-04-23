Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Blocada americană este impusă exclusiv vaselor care pleacă sau se îndreaptă spre Iran pentru a împiedica vânzarea petrolului iranian

Valentin Stan: Blocada americană este impusă exclusiv vaselor care pleacă sau se îndreaptă spre Iran pentru a împiedica vânzarea petrolului iranian

Malina Maria Fulga

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre strategia SUA în conflictul cu Iran și care sunt mecanismele de presiune exercitate de către aceștia. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a comentat câteva reacții venite din piața politică românească cu privire la acțiunile Statelor Unite. Acesta evidențiază undele de șoc transmise de acțiunile președintelui american Donald Trump. Se remarcă o atitudine critică la adresa acestuia, privind implicarea în conflicte, precum cel cu Iranul, fără o cale de ieșire viabilă.

Și ajungem la blocada americană. Un tip de la UDMR, l-am văzut astăzi pe televiziune, nu-i dau numele, mi se pare un om absolut OK. Și a zis: Noi n-o să intrăm așa în situații de astea cum face Trump. Adică te bagi în situații și nu mai știi cum să ieși. Domnul Costin, de la BNS, a zis și el: Cât o să stea Trump la Casa Albă, vor fi mari crize. Deci sindicatele au forță în domeniu.

Invitatul explică cum conducerea de la Washington ar avea un plan sigur de a dărâma economic Iranul. Acesta vorbește despre o blocadă prin interceptarea vaselor care transportă petrol din și spre Iran. Scopul acestei măsuri este de a paraliza capacitatea financiară a Teheranului.

Asta este harta de la Pete Hegseth, șeful Pentagonului, e din conferința de presă. Am luat-o de acolo, pentru că generalul Keane a venit și a prezentat lucrurile astea. Vedeți că este momentul 14 aprilie, ei au instaurat-o pe 13. Și, de fapt, te rog să observi următorul lucru. Ăsta este punctul, cel mai strâns, între coasta Omanului și coasta Iranului. Cei 33 de kilometri. Dar uite unde e blocada. Unde e linia de blocadă, la mare distanță. Iar astea sunt vasele americane. Iar astea sunt vasele întoarse înapoi în Iran. Sunt vase din flota-fantomă a Iranului, care se află oricum sub sancțiuni. Rubio a ieșit și a spus: Noi aplicăm sancțiunile. S-a terminat cu povestea asta. Toată lumea zice: Ce-i cu blocada asta? Că s-a interpretat greșit blocada. Ce vor să facă americanii? Unde duce asta? Încă o dată, blocada este impusă exclusiv vaselor care vin din Iran sau merg în Iran și care, practic, înlesnesc respirația plămânului gardienilor prin întreaga structură economică pe care o dețin sub control și care este alimentată în felul ăsta. Cum este alimentată? Prin vânzarea petrolului.

ACTUALITATE Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
ACTUALITATE Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”
07:30
Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Trump a fost acuzat fals de vocile care sunt împotriva lui că a fost manipulat de Israel în conflictul din Iran
07:00
Valentin Stan: Trump a fost acuzat fals de vocile care sunt împotriva lui că a fost manipulat de Israel în conflictul din Iran
ACTUALITATE Adrian Severin: „Există un interes al Americii ca Ursula să dea socoteală pentru acțiunile luate ca președintă a UE”
06:30
Adrian Severin: „Există un interes al Americii ca Ursula să dea socoteală pentru acțiunile luate ca președintă a UE”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Germania își învălui tancurile în steagul UE pentru a ascunde intenția de înarmare care va declanșa toate alarmele la nivel mondial”
23:32
Dan Dungaciu: „Germania își învălui tancurile în steagul UE pentru a ascunde intenția de înarmare care va declanșa toate alarmele la nivel mondial”
Mediafax
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Click
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce este foarte important să ne spălăm pe dinți atunci când suntem internați în spital?
CONTROVERSĂ Trump minimalizează criza din Ormuz: sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul: „Erau internaționale, nu americane sau israeliene”
08:09
Trump minimalizează criza din Ormuz: sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul: „Erau internaționale, nu americane sau israeliene”
UTILE Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet.
08:00
Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet.
GÂNDUL GREEN Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
07:45
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
INCIDENT Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap
07:40
Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap
CONTROVERSĂ Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul
07:30
Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul
FINANCIAR Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
07:22
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine

