Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului

Malina Maria Fulga
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre tăierea accesului la internet din Iran și ce spune asta despre regimul de la Teheran în acest context global. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În contextul întreruperii accesului la internet din Iran, a fost depășit recordul de 38 de zile stabilit anterior de Sudan. Valentin Stan susține că acest eveniment nu este doar o măsură tehnică în timp de război, ci demonstrează, de fapt, caracterul opresiv al regimului iranian.

Întreruperea internetului din Iran, care a început la scurt timp după primele lovituri SUA-Israel de la sfârșitul lunii februarie, este acum cea mai lungă întrerupere la scară națională de la Primăvara Arabă, au spus observatorii. Autoritățile iraniene au tăiat tot accesul la internet pe 28 februarie, ziua în care a început războiul, după o întrerupere anterioară din ianuarie, în timpul protestelor naționale. Această întrerupere actuală a durat mai mult de 38 de zile.

Invitatul explică, de asemenea, cum în zilele noastre accesul la internet nu mai este doar un privilegiu, ci un drept. Împiedicarea accesului populației la internet reprezintă o îngrădire a libertății de informare.

Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact care este politica unui regim criminal care împiedică oamenii să ajungă, nu la cine știe ce esență a marilor deveniri existențiale, la informația de bază. Aceasta este o informație ce ține strict de dreptul inerent al condiției umane de a ști unde, cum și în ce fel se dezvoltă, în lumea asta nefericită.

