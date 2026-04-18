Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului

În contextul întreruperii accesului la internet din Iran, a fost depășit recordul de 38 de zile stabilit anterior de Sudan. Valentin Stan susține că acest eveniment nu este doar o măsură tehnică în timp de război, ci demonstrează, de fapt, caracterul opresiv al regimului iranian.

Întreruperea internetului din Iran, care a început la scurt timp după primele lovituri SUA-Israel de la sfârșitul lunii februarie, este acum cea mai lungă întrerupere la scară națională de la Primăvara Arabă, au spus observatorii. Autoritățile iraniene au tăiat tot accesul la internet pe 28 februarie, ziua în care a început războiul, după o întrerupere anterioară din ianuarie, în timpul protestelor naționale. Această întrerupere actuală a durat mai mult de 38 de zile.

Invitatul explică, de asemenea, cum în zilele noastre accesul la internet nu mai este doar un privilegiu, ci un drept. Împiedicarea accesului populației la internet reprezintă o îngrădire a libertății de informare.