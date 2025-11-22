Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Bolojan ne-a anunțat că pune în funcții de partid numai „valori”

Valentin Stan: Bolojan ne-a anunțat că pune în funcții de partid numai „valori”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critica declarațiile premierului Ilie Bolojan, care, spune el, nu corespund cu acțiunile acestuia, aducând în atenție detalii din scandalul de corupție în care i-a fost implicat numele. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan comentează o declarație a premierului Ilie Bolojan, în care acesta afirma că trebuie aduse în guvern persoane competente și profesioniste. Contradictoriu cu spusele acestuia, evidențiază Stan, acesta a fost recent implicat într-un scandal în care un om de afaceri ar fi plătit o sumă mare de bani unui trezorier PNL pentru a ajunge în audiență în biroul premierului.

Bolojan are niște cetățeni pe care îi respectă și din cauza asta pune în funcții de partid numai valori. Dar știi care-i problema? Când pui tu valori, nu poți să eviți să te întâlnești cu non-valori. Știi asta? Păi unde găsești valori dacă nu printre non-valori? Să vină oamenii cu probleme. Să-l trimitem la plimbare. Păi Fănel? Deci, dacă era cu probleme, cum zice el aici? Îl trimitea la plimbare. Deci nu era. Ăsta era bun.

Profesorul Stan afirma că și președintele Dan ar fi venit cu o declarație în urma acestei controverse, în care spunea el, nu ar fi confirmat gravitatea situației.

Ăștia de la DNA l-au luat după aia și l-au băgat la zdup. Dar stai liniștit, că s-a pronunțat Nicușor. Și a zis: „Nu s-a întâmplat nimic.” DNA o să înțeleagă că nu trebuie Nicușor să le scrie răvașe cu porumbelul. Dați-i, drumul, că-i dăm noi și valoare, a zis Bolojan, că pe ăștia fără valoare îi trimite la plimbare. Pe Fănel nu l-a trimis.

