Dan Dungaciu: „Noi dacă închidem Președinția și Ministerul de Interne, nu se întâmplă absolut nimic. Nu le vom simți lipsa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu este inclusă în discuțiile despre Transnistria. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Până la război Transnistria își declarase deja suveranitatea, tehnic vorbim. Republica Moldova nu a controlat niciodată Transnistria. Ei își declaraseră deja suveranitatea înainte ca Republica Moldova să devină independentă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România nu este inclusă în discuțiile despre Transnistria. Acesta a început prin a spune că Republica Moldova nu are un singur vecin, ci doi vecini. Sociologul susține că Republica Moldova nu a controlat niciodată Transnistria. Transnistria, adaugă acesta, își declarase suveranitatea înainte ca Republica Moldova să existe oficial. În formatul celor 4 țări, transformat ulterior în formatul cinci plus doi, România nu mai este prezentă. Sociologul punctează că România a fost scoasă de ruși din această ecuație. Acesta se întreabă de ce nu este și România la masa discuțiilor, dacă se reia ideea formatului de patru? Acesta adaugă faptul că România este vecin nemijlocit cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina și ar trebui să fie prezentă la aceste discuții din spectrul geopolitic.