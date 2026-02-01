Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Noi dacă închidem Președinția și Ministerul de Interne, nu se întâmplă absolut nimic. Nu le vom simți lipsa”

Dan Dungaciu: „Noi dacă închidem Președinția și Ministerul de Interne, nu se întâmplă absolut nimic. Nu le vom simți lipsa”

Andrei Rosz
01 feb. 2026, 08:32, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu este inclusă în discuțiile despre Transnistria. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Până la război Transnistria își declarase deja suveranitatea, tehnic vorbim. Republica Moldova nu a controlat niciodată Transnistria. Ei își declaraseră deja suveranitatea înainte ca Republica Moldova să devină independentă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România nu este inclusă în discuțiile despre Transnistria. Acesta a început prin a spune că Republica Moldova nu are un singur vecin, ci doi vecini. Sociologul susține că Republica Moldova nu a controlat niciodată Transnistria. Transnistria, adaugă acesta, își declarase suveranitatea înainte ca Republica Moldova să existe oficial. În formatul celor 4 țări, transformat ulterior în formatul cinci plus doi, România nu mai este prezentă. Sociologul punctează că România a fost scoasă de ruși din această ecuație. Acesta se întreabă de ce nu este și România la masa discuțiilor, dacă se reia ideea formatului de patru? Acesta adaugă faptul că România este vecin nemijlocit cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina și ar trebui să fie prezentă la aceste discuții din spectrul geopolitic.

„A zis ceva de România pe acolo? Nu! A zis cineva de România? Adică problema transnistriană, tu în vecinătate nu ai Republica Moldova, România și Ucraina? Păi cum să facem că Republica Moldova nu are doar un singur vecin, ci are doi. Primul format de negociere în 1992, când a început pentru chestiunea transnistriană, pentru că de fapt, până la război Transnistria își declarase deja suveranitatea, tehnic vorbim. Republica Moldova nu a controlat niciodată Transnistria, că ei își declaraseră deja suveranitatea înainte ca Republica Moldova să devină independentă. Și care a fost formatul? Și a fost foarte simplu, România, Ucraina, Rusia. Rusia, Ucraina și cine a mai fost? Transnistria nu era formată, eram doar noi patru. Și în momentul în care în 1992 vine războiul, după aceea, rușii ne scot din format. Se face formatul cinci plus doi, în care România nu mai există, intră în Transnistria, intră în Transnistria și vin observatorii americani, europeni. Deci care a fost logica primului format de patru? Logica a fost că noi suntem vecini, acum nu mai suntem, și că, mă rog, că avem un cuvânt de spus. Erau moldovenii cu rușii din conflict și vecinii Ucraina și România. Ăla era format de patru și era logic. Transnistria nu era, n-are statut, Pe noi ne-au scos rușii de acolo. Nici moldovenii nu ne-au mai susținut după 1994 și am ieșit din cinci plus doi. Noi nu existăm în cinci plus doi decât cu statut de observator, pentru că Uniunea Europeană face parte din astea. Deci, dacă e să se rediscute formatul, nu era mai logic ca România să discute cu Ucraina pe pozițiile forte în format. Republica Moldova, Statele Unite și Uniunea Europeană? Noi de ce nu suntem acolo, că suntem vecini nemijlociți cu Republica Moldova? Ca să vedeți cât de slabă și incompetentă este diplomația românească. Eu repet, noi dacă am închide Președinția și Ministerul de Externe, n-ar simți nimeni absolut nimic. Am câștiga bani la buget.”, a explicat sociologul.

