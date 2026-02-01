Valentin Stan: Până în 2025, când Trump a spus că vrea Groenlanda, femeile inuite din Groenlanda erau sterilizate cu forța

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a adus în discuție situația Groenlandei și modul în care populația inuită a fost tratată timp de decenii de autoritățile daneze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ce li se întâmpla inuiților până în 2025

Profesorul explică faptul că Groenlanda este locuită de inuiți și că aceștia au fost tratați, timp de zeci de ani, ca o populație colonială. El spune că până în anii ’70 au existat practici grave îndreptate împotriva fetelor și femeilor native, fără consimțământul lor.

Știi că în anul 2025 au început să se întâmple niște lucruri prin Danemarca? Apropo de Groenlanda. O să vezi niște lucruri care te vor impresiona foarte tare. Deci, Groenlanda. Populație nativă, inuiți. Știi ce li se întâmpla până în 2025 când a cerut Donald Trump Groenlanda? Hai să vedem mai întâi ce li se întâmpla până prin anii 70.

Sterilizări forțate și traume ascunse zeci de ani

Valentin Stan a prezentat un material apărut în februarie 2025, care vorbește despre sterilizarea forțată a mii de fete, multe dintre ele minore. Aceste practici au fost făcute fără consimțământ și sub presiune, ca parte a politicilor coloniale daneze.

Radio France, 11 februarie 2025: Inuiții vor să profite de lumina reflectoarelor pe care Trump le-a îndreptat pentru a-și afirma drepturile pe care le consideră încălcate sub colonialism. Cea mai sensibilă problemă este, fără îndoială, sterilizarea forțată a femeilor inuit. De fapt, între 1966 și 1970, 4.500 de sterilete au fost introduse pe fete tinere fără consimțământul lor sau sub presiune. Asta i s-a întâmplat Elisei, care avea doar 13 ani. Forțată expatriată în Danemarca, la vârsta de 6 ani, povestea Elisei Christiansen este spusă în această carte. Elisa Christiansen: Am întrebat de ce. Mi-a spus pur și simplu: asta se face femeilor din Groenlanda. Încă îmi amintesc de miros și de durere. Dispozitivul intrauterin mi-a distrus complet feminitatea. Aș fi putut avea copii astăzi. Și am o vârstă la care aș putea fi chiar bunică. Mi-aș dori să mi se spună: Ne pare atât de rău că ți-am făcut asta. Era ilegal. Aveam doar 13 ani.

