Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE”

Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE”

Alexandra Anton Marinescu
01 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre programul european SAFE și despre modul în care Comisia Europeană a ocolit din nou Parlamentul European. Ea explică riscurile juridice ale acestui mecanism de finanțare și spune că România ar putea ajunge să se bazeze pe un împrumut care poate fi blocat oricând. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Programul SAFE a fost impus fără votul Parlamentului European

Invitata explică faptul că instituțiile europene au recurs din nou la proceduri excepționale pentru a trece peste Parlamentul European. Ea spune că europarlamentarii au sesizat Curtea de Justiție încă din august, tocmai pentru că acest instrument financiar nu a fost supus votului democratic. Eftemie arată că articolul folosit este destinat situațiilor de urgență reale, nu unor strategii pe termen lung, cum este planul actual de înarmare. Ea avertizează că România și alte state se luptă să acceseze un împrumut care se află sub risc juridic constant.

„Un singur lucru aș mai vrea să mai spun despre acest program SAFE. Parlamentul European a sesizat încă din august Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru că Comisia Europeană a trecut din nou peste Parlamentul European. Nu a fost votat acest instrument în Parlamentul European. Din nou s-a folosit de acel articol 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru situații de urgență, ceea ce nu este cazul acum pentru că e clar că e un plan pe termen lung, planul ăsta de înarmare. Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.”, spune Oana Eftemie.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă”
07:30
Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap”
06:30
Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Bătălia din interiorul PNL este între Bolojan și Predoiu. Președinția și PSD îl sprijină pe Predoiu”
06:00
Ion Cristoiu: „Bătălia din interiorul PNL este între Bolojan și Predoiu. Președinția și PSD îl sprijină pe Predoiu”
VIDEO Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PSD și PNL este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie”
12:00
Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PSD și PNL este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie”
VIDEO Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”
11:00
Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”
VIDEO Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”
10:00
Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
Miza de miliarde pentru siguranța României: tancul sud-coreean K2, „bestia” care îi poate lăsa pe americani și pe germani pe locul doi
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Tulburarea de care ar suferi Donald Trump și legătura cu demența
SPORT Cristiano Bergodi, victorie în Giulești chiar in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă”
08:19
Cristiano Bergodi, victorie în Giulești chiar in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă”
ACTUALITATE 1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech”
07:15
1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech”
TURISM Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
07:06
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 848. Președintele Iranului declară că un război nu este „în interesul nici al nostru, nici al SUA”
06:32
Război în Orientul Mijlociu, ziua 848. Președintele Iranului declară că un război nu este „în interesul nici al nostru, nici al SUA”
MILITAR Marina Rusiei, între ficțiune și realitate. Modernizarea dorită de Putin ar costa cel puțin 100 de miliarde dolari, dar statutul de „mare putere navală” este greu de atins
05:00
Marina Rusiei, între ficțiune și realitate. Modernizarea dorită de Putin ar costa cel puțin 100 de miliarde dolari, dar statutul de „mare putere navală” este greu de atins
STUDIU Povestea cuvântului „OK”. Care este originea celor două litere care au cucerit lumea
05:00
Povestea cuvântului „OK”. Care este originea celor două litere care au cucerit lumea

Cele mai noi

Trimite acest link pe