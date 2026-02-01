Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre programul european SAFE și despre modul în care Comisia Europeană a ocolit din nou Parlamentul European. Ea explică riscurile juridice ale acestui mecanism de finanțare și spune că România ar putea ajunge să se bazeze pe un împrumut care poate fi blocat oricând. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Programul SAFE a fost impus fără votul Parlamentului European

Invitata explică faptul că instituțiile europene au recurs din nou la proceduri excepționale pentru a trece peste Parlamentul European. Ea spune că europarlamentarii au sesizat Curtea de Justiție încă din august, tocmai pentru că acest instrument financiar nu a fost supus votului democratic. Eftemie arată că articolul folosit este destinat situațiilor de urgență reale, nu unor strategii pe termen lung, cum este planul actual de înarmare. Ea avertizează că România și alte state se luptă să acceseze un împrumut care se află sub risc juridic constant.

„Un singur lucru aș mai vrea să mai spun despre acest program SAFE. Parlamentul European a sesizat încă din august Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru că Comisia Europeană a trecut din nou peste Parlamentul European. Nu a fost votat acest instrument în Parlamentul European. Din nou s-a folosit de acel articol 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru situații de urgență, ceea ce nu este cazul acum pentru că e clar că e un plan pe termen lung, planul ăsta de înarmare. Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.”, spune Oana Eftemie.

