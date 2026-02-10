Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat”

Un moment tensionat a avut loc la întâlnirea cu primarii, după ce Ilie Bolojan a vorbit despre dependența administrațiilor locale de banii de la centru. Declarația sa a fost întâmpinată imediat cu proteste din sală.

„În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat, circa 80%”, a spus Bolojan, moment în care s-au auzit vociferări și reacții de nemulțumire din partea edililor prezenți.

Acesta a continuat comparația cu situația europeană și a subliniat că în Uniunea Europeană ponderea este semnificativ mai mică, „aproximativ 50%”.

Afirmația a stârnit reacții puternice în sală, mai mulți primari contestând ideea dependenței ridicate de finanțarea centrală. Atmosfera a devenit tensionată pentru câteva momente, intervenția fiind întreruptă de murmure și proteste.

Bolojan: „Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară”

Prim-Ministrul a arătat că unele localități beneficiază de venituri semnificativ mai mari pe cap de locuitor, ca urmare a poziției geografice sau a moștenirii economice, în timp ce altele se află sub nivelul de bază necesar pentru funcționarea administrației locale.

„În ceea ce privește sumele de transfer pe care va trebui să le hotărâm în următoarele săptămâni, o dată cu definitivarea bugetului, cred că trebuie să precizăm că se poate de clar câteva lucruri. (…) trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară, în care, creându-se un fond de echilibrare”, spune Bolojan.

Totodată, premierul a avertizat că posibilitatea Guvernului de a aloca fonduri suplimentare pentru transferuri este mult mai redusă față de anii anteriori, în condițiile în care anul în curs este unul de vârf al investițiilor publice.

„Capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer, care, ca anii trecuți, nu mai există. Asta pentru că și anul acesta va fi un an de vârf al investițiilor, pentru că avem PNRR-ul, avem peste 10 miliarde de euro pe care trebuie să-i absorbim până în luna august. Avem programele locale, care sunt cele prin CNI, Anghel Saligny, alte programe care sunt dezvoltate de ministere”, a spus Bolojan.