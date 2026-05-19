USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”

USR Cluj a anunțat marți, prin intermediul unui comunicat, că reprezentanții acestei filiale au luat primele măsuri după ce sediul lor a fost vandalizat, acum 14 zile. „O să vă execut, homosexuali USR-iști. Totul pentru țară. Mișcarea Legionară renaște” – acesta este mesajul lăsat la ușa sediului USR Cluj, vandalizat cu ouă, ketchup și muștar în urmă cu două săptămâni.

«Ieri (luni, 18 mai-n.r.), colegii noștri din Cluj au depus denunț penal împotriva persoanei care pretinde că acționează în numele „Legiunii Arhanghelului Mihail”, organizație legionară menționată explicit în legislația care interzice promovarea simbolurilor și ideologiilor fasciste. Exact acele legi sunt acum ținta unui proiect susținut în Parlament de SOS, AUR și… PSD. Da, PSD a votat în Comisia pentru Drepturile Omului pentru abrogarea legilor antifasciste, a legislației împotriva antisemitismului și a interzicerii simbolurilor legionare.

„România a mai văzut unde duc fascismul și legionarismul”

Asta se întâmplă când discursul urii este tolerat, normalizat și legitimat politic: din studiori TV și din comentarii și postări pe TikTok și Facebook ajunge în viața reală, sub formă de amenințări și violență. România a mai văzut unde duc fascismul și legionarismul. Și nu avem voie să ne prefacem că nu le recunoaștem când reapar. Tocmai de aceea există aceste legi. Și tocmai de aceea trebuie apărate», se arată în comunicatul USR Cluj.

