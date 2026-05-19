Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”

Vicepremierul intermiar, Oana Gheorghiu, a repsins, într-o intervenție la B1 TV, exitența unui conflict de interese în legătură cu factura emisă de o casă internațională de avocatură unde activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu, actualmente consilier onorific al acesteia.

Oana Gheorghiu a explicat că nu există nicio legătură între atribuțiile sale și procedura de achiziție a serviciilor juridice și a spus că programul SAFE este gesionat de altcineva. Aceasta a precizat ca selecția consultanței s-a realizat pe baza unor criterii competitive, cu participarea mai multor case de avocatură.

„Nu există niciun conflict de interese și nicio legătură între aceste lucruri. Cristian Băcanu este consilier onorific de câteva luni bune la cabinet și a contribuit la proiectul pe care l-am făcut, cel legat de companii. Programul SAFE este gestionat de cu totul și cu totul altcineva. Nu am nicio legătură cu programul SAFE”, a declarat vicepremierul interimar.

Referitor la implicarea consilierului său onorifc în cadrul firmei de avocatură care a emis factura, vicepremierul a spus că a aflat ulterior informația și că a cerut detalii.

„Faptul că domnul Băcanu este și în această companie despre care astăzi am aflat și eu, că am cerut detalii după ce am văzut, că este o companie cu 7.000 de angajați la nivel european, cred că e, e pur și simplu un detaliu”.

Factură de 19.000 € pentru SAFE. Plata făcută de Cancelaria lui Bolojan către consilierul lui Gheorghiu

O casă de avocatură internațională unde activează Cristian Băcanu a încasat fonduri de la Cancelaria premierului demis, Ilie Bolojan, pentru servicii de consultanță juridică legate de programul european SAFE. Documentul, datat 13 mai 2026, arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan. Factura vizează servicii de consultanță juridică prestate în perioada 22–30 aprilie 2026, iar suma totală este de 95.257 de lei, echivalentul a peste 19.000 de euro.

Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială din cadrul programului european SAFE. Factura a fost emisă de firma internațională de avocatură CMS, cu sediul în Germania, unde lucrează Cristian Băcanu, actual consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

