Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum AUR nu poate să arunce speranțele românilor la coș și să intre într-un nou guvern cu PSD. Acesta spune că programul de guvernare și premierul nu sunt aspecte care pot să fie negociate. Analistul spune că AUR a venit în politică pentru a putea schimba.
„Noi nu guvernăm cu PSD-ul decât cu condiția că noi dăm premierul și programul de guvernare va fi asumat de noi. Programul de guvernare care intră în contradicție majoră cu actualul program de guvernare girat de PSD de aproape un an de zile. Nu cred că chiar totul se negociază. Nu se poate negocia premierul și programul. Dacă nici în PSD nu mai ai încredere, cine mai poți să ai încredere în ziua de azi? Deci noi n-am venit în politică ca să le facem mâine secretar de stat, miniștri sau mai știu eu altceva. Nu ne interesează subiectul ăsta. Noi am venit în politică ca să putem schimba ceva. Și dacă ai 40% din populația României în spate furioasă, supărată, nemulțumită. Domnule nu poți să arunci speranțele oamenilor la coș, intrând într-o guvernare pe care n-o controlezi alături de oamenii care au generat această stare de nemulțumire… Deci cu un partid care a generat această criză, a girat acest premier și a dus românii în situația în care este. N-a fost niciun mieunat al PSD-ului împotriva programului SAFE, împotriva investițiilor…”, a declarat analistul.