Valentin Stan: Bolojan spune că a mărit norma profesorilor, dar nu a micșorat SALARIILE

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur măsurile din reforma învățământului, susținând că, în spatele măririi normei de lucru a profesorilor, Guvernul ascunde, de fapt, o metodă de diminuare a salariilor cadrelor didactice. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Mărirea normei didactice

Dr. Valentin Stan, printr-o analogie sarcastică, prezintă modul voalat prin care, spune el, Guvernul scade salariile profesorilor, ascunzând acest lucru în spatele măriri normei didactice de predare.

Uite, să facem o pildă, da? Eu te-am angajat pe tine să spargi lemne în curte, da? Și te plătesc cu 10 lei pe zi. Tu, ca un derbedeu, bineînțeles că n-o să spargi toată ziua lemne. Mai spargi și semințe, mai spargi și capul vecinului… În orice caz, nu faci ce trebuie. Și trec eu odată pe acolo cu limuzina mea și te văd. Și te întreb atunci: Marius, ce faci, mă? Nu te plătesc 10 lei pe zi să spargi lemne? Și tu zici: da, sparg. Păi nu, stai. Nu ține. Uite cum facem. Pentru că nu sunt mulțumit de cât ai spart aici, uite ce facem, nu o să-ți reduc salariul, dar am să-ți dau 10 lei pe două zile… Bă, Marius, adică tu vrei să zici că ți-am micșorat salariul? Deci nu mi l-am micșorat. Ce n-ai înțeles? Îți dau același salariu și tu o să muncești două zile.

Prin această anecdotă, evidențiază ridicolul situației în care premierul susține că salariile nu au fost scăzute, deși profesorii vor lucra mai mult pentru aceeași sumă de bani.