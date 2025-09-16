Valentin Stan: Bunica nu avea cum să-și recupereze nepotul fără asistența statului RUS

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul unei bunici care și-a recuperat nepotul din linia frontului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul unei bunici care și-a recuperat nepotul din linia frontului. Acesta începe prin a povesti circumstanțele în care se afla băiatul. Nepotul femeii ar fi cerut un telefon de la un străin și și-ar fi contactat bunica. Atunci, femeia a plecat spre a-l recupera pe băiat. Aceasta pentru a ajunge în Donețk, zonă ocupată de ruși, a trebuit să traverseze mai multe țări. A evitat linia frontului și a trecut prin Polonia, Lituania, Letonia și, în final, în Rusia pe unde a și ajuns în Donețk.
Istoricul se întreabă ce sprijin a putut Ucraina să îi ofere acestei femei, fiind implicat activ în bătălia de pe front. Stan susține că această poveste devoalează un lucru interesant despre ruși. Acesta susține că Ludmila, bunica aflată în călătorie, nu ar fi ajuns în Ucraina fără ajutorul rușilor. Mai mult de atât, Stan susține vehement și că rușii dau înapoi copiii ucrainenilor, dacă părinții acestora produc documente care să ateste originea copilului.
Deci cum mergea el așa, i-a cerut unui străin să împrumute un telefon. Bă și a sunat-o pe Ludmila, care trăia în Ucraina liberă. Nu că a sunat-o, i-a zis vino să mă iei acasă. Păi nu mergea, mă, să îl facă rus? Păi și cum, el sună acasă să vină să îl ia? Nu se poate așa ceva. Ludmila nu a ezitat. Cum nu a ezitat, mă? Pentru că nu putea să treacă pe linia frontului. Ca să ajungă în Donețk trebuia să treacă linia frontului. Așa că a luat-o prin nord, prin toate țările astea. Atenție, nu a ezitat. Prietenii au spus că e nebună să plece. Dar Ludmila a mutat munții pentru a ajunge… Și fii atent! Cu ajutorul Guvernului… Cum? A ajutat-o Guvernul ucrainean să ce? Să ia un copil care era adus în Rusia, să fie rusificat, rupt de țară, cu pașaport rusesc, fără mamă și cu mamă rusoaică? A venit Guvernul ucrainean și… Păi ce să ajute Guvernul ucrainean la asta? Guvernul ucrainean, săracul, abia lupta pe front acolo să reziste în fața agresiunii ruse. Cum a ajutat-o Guvernul ucrainean? Și ea ce-a făcut micuța? S-a dus în Polonia, Lituania, Letonia și în cele din urmă, în Rusia. Alo, miliția? Bună ziua. Aici e Rusia? Eu sunt bunica lui Sașa și aș vrea să-l iau înapoi… Și ăla nu i-a zis, te iau și pe tine și te fac rusoaică? Fii atent! Și în cele din urmă, în Ucraina ocupată, a ajuns în Donețk prin Rusia. Deci căpcăunul de Putin a lăsat-o să intre Rusia criminalilor și a mers ea, așa, lipa-lipa, până în Donețk-ul ocupat, unde s-a întâlnit cu Sașa? Și ce-a făcut, mă, cu Sașa? L-a luat cumva acasă? Vezi tu cum se devoalează totul sub mâna de aur a mamei celor șapte copii? Pentru că ce s-a întâmplat acolo? El nu era cu mama lui. El era unul din copiii ăia printre ruine, pe care rușii l-au luat și l-au dus undeva să-l scoată din război, din bombardamente sau mai știu eu ce. L-au trimis în Donețk pentru că e ucrainean. Și în Donețk poate avea o școală ucraineană unde putea să învețe în limba lui. Și rușii au spus că cei care aveți copii, produceți credențialele pentru ei și vi-i dăm înapoi. Iată, bunica lui, Ludmila, s-a dus după el. Sigur că n-o găsesc pe mamă. Un singur exemplu, pe care îl de ea, din care rezultă că o mamă sau o bunică a mers pe drumul credențialor până în Rusia, unde a primit asistență din partea statului rus. N-avea cum să ajungă în Donețk-ul ocupat fără asistența statului rus. Nu putea să îl recupereze pe Sașa, care mergea să aibă nume rusesc, mamă rusească, fără asistența statului rus.