Valentin Stan: Bunica nu avea cum să-și recupereze nepotul fără asistența statului RUS

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul unei bunici care și-a recuperat nepotul din linia frontului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Rușii au spus că cei care aveți copii, produceți credențialele pentru ei și vi-i dăm înapoi.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul unei bunici care și-a recuperat nepotul din linia frontului. Acesta începe prin a povesti circumstanțele în care se afla băiatul. Nepotul femeii ar fi cerut un telefon de la un străin și și-ar fi contactat bunica. Atunci, femeia a plecat spre a-l recupera pe băiat. Aceasta pentru a ajunge în Donețk, zonă ocupată de ruși, a trebuit să traverseze mai multe țări. A evitat linia frontului și a trecut prin Polonia, Lituania, Letonia și, în final, în Rusia pe unde a și ajuns în Donețk.

Istoricul se întreabă ce sprijin a putut Ucraina să îi ofere acestei femei, fiind implicat activ în bătălia de pe front. Stan susține că această poveste devoalează un lucru interesant despre ruși. Acesta susține că Ludmila, bunica aflată în călătorie, nu ar fi ajuns în Ucraina fără ajutorul rușilor. Mai mult de atât, Stan susține vehement și că rușii dau înapoi copiii ucrainenilor, dacă părinții acestora produc documente care să ateste originea copilului.