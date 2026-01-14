Valentin Stan: Cei care au votat cu Nicușor Dan spun că i-au dat votul pentru performanța sa

În ediția din 12 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat în termeni extrem de duri percepția publică asupra președintelui României, Nicușor Dan, și motivațiile celor care l-au votat. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a ironizat ideea de „performanță” invocată de susținătorii lui Nicușor Dan. Profesorul a susținut că alegătorii au fost convinși că votează competența, însă realitatea ar demonstra contrariul.

Valentin Stan: Crezi că sunt oameni care muncesc și după ora 3 dimineața? Mai ales cei ca Donald Trump, Macron, care au grijă de o țară. Eu înțeleg că Nicușor Dan este cu autonomie limitată. Eu înțeleg că mucii care au votat așa, au votat pentru performanță. Pe ăsta l-ai făcut președinte? Dacă nu face nani la ora 3 e nașpa? S-a terminat România la ora 3?

