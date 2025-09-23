Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre o „epistemologie a analfabetului funcțional”, evidențiind cum personaje cu înțelegere limitată au momente de revelație și își exprimă opiniile. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan critică modul în care s-au gestionat problemele energetice, menționând închiderea termocentralelor pe cărbune și incapacitatea autorităților de a asigura o sursă stabilă de energie, ceea ce poate conduce țara în situația unui blackout.

Există o epistemologia auto-identificării plenare, prin care, marele caracter, altminteri analfabet funcțional, are mici epifanii. Până și cărbunel ala din mină, că ai văzut că acum avem probleme cu energia, pentru că niște băieți din partidul ăla, fără pereche, când au negociat ei PNRR-ul, dirigații nu au fost în stare să ne aducă, iar centralele astea pe cărbune, care duduie în Germania sau în Polonia, la noi se desfințează, ca să ajungi tu în blackout, spune Valentin Stan.

Profesorul Valentin Stan ridică o întrebare despre rolul și transparența președintelui României în raport cu Serviciile Secrete.