Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor

Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor

Malina Maria Fulga
12 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, susținând că aceștia ar fi trebuit până acum să dea declarații la DNA în legătură cu scandalul mitei oferite de Fănel Bogos pentru a intra în audiență la premier. Același lucru îl afirmă și despre Oana Gheorghiu, referitor la declarațiile sale privind pensiile magistraților. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan acuză autoritățile române de lipsă de competență în gestionarea problemelor din spectrul politic. Acesta afirmă că, din perspectiva sa, premierul Ilie Bolojan, dar și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, ar fi trebuit să dea declarații la DNA în legătură cu întâlnirea dintre premier și omul de afaceri Fănel Bogos, întâlnire pentru facilitarea căreia acesta din urmă ar fi plătit.

Din punctul meu de vedere, la momentul ăsta, domnul Bolojan trebuia să fie cu burta pe birou la DNA. Cu burta pe birou, că așa se scrie, știi? Păi când scrii un pomelnic mare și începi de la început, te întinzi. Și cu Dogioiu, și cu sora lui Gheorghiu. Pentru că prostia, să știi, nu este angajată la CNCD. Adică nu se ocupă cu discriminarea, în sensul ăsta. Nu mă înțelege greșit, pentru că altminteri prostia stă la masă cu cei de la CNCD cât casa.

Cu privire la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, acesta acuză CNCD de lipsă de acțiune, susținând că o astfel de afirmație ar fi trebuit sancționată.

Pentru că în momentul în care CSM-ul se întrebuiințează puțin ca să-i facă o plângere penală doamnei Gheorghiu pentru povestea cu, magistrații iau leafă din mâncarea copiilor și din construcția spitalelor, CNCD-ul trebuia să fi sărit de 10 metri din baie până acum.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
06:30
Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”
06:00
Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”
ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan
08:00
Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență
07:00
Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență
ACTUALITATE Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina
06:00
Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Liviu Dragnea
22:00, 10 Nov 2025
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Liviu Dragnea
Mediafax
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit
Mediafax
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea avea cheltuieli neașteptate
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Bugetul pentru 2028-2034, motiv de tensiune între Bruxelles și Parlamentul European
EXCLUSIV În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
07:00
În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
VIDEO EXCLUSIV Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi
06:00
Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi
EXCLUSIV Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni
05:00
Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
01:12
Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
VIDEO Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR
00:26
Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR
EXTERNE Se apropie momentul izbucnirii unui nou război. Cel mai avansat portavion al SUA a ajuns lângă America de Sud
00:02
Se apropie momentul izbucnirii unui nou război. Cel mai avansat portavion al SUA a ajuns lângă America de Sud