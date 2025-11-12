Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, susținând că aceștia ar fi trebuit până acum să dea declarații la DNA în legătură cu scandalul mitei oferite de Fănel Bogos pentru a intra în audiență la premier. Același lucru îl afirmă și despre Oana Gheorghiu, referitor la declarațiile sale privind pensiile magistraților. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan acuză autoritățile române de lipsă de competență în gestionarea problemelor din spectrul politic. Acesta afirmă că, din perspectiva sa, premierul Ilie Bolojan, dar și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, ar fi trebuit să dea declarații la DNA în legătură cu întâlnirea dintre premier și omul de afaceri Fănel Bogos, întâlnire pentru facilitarea căreia acesta din urmă ar fi plătit.

Din punctul meu de vedere, la momentul ăsta, domnul Bolojan trebuia să fie cu burta pe birou la DNA. Cu burta pe birou, că așa se scrie, știi? Păi când scrii un pomelnic mare și începi de la început, te întinzi. Și cu Dogioiu, și cu sora lui Gheorghiu. Pentru că prostia, să știi, nu este angajată la CNCD. Adică nu se ocupă cu discriminarea, în sensul ăsta. Nu mă înțelege greșit, pentru că altminteri prostia stă la masă cu cei de la CNCD cât casa.

Cu privire la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, acesta acuză CNCD de lipsă de acțiune, susținând că o astfel de afirmație ar fi trebuit sancționată.