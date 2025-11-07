Valentin Stan: Dacă AMERICANII pleacă din România, înseamnă că rușii nu sunt în pericol

În emisiunea Marius Tucă din 3 noiembrie 2025, Valentin Stan a comentat pe marginea deciziei SUA de a retrage parțial trupele militare din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat contradicțiile și tensiunile generate în Congresul american, unde unii membri din comisiile de apărare critică decizia, considerând-o contrară politicii tradiționale față de susținerea Ucrainei. De asemenea, Valentin Stan a mai ridicat dilema strategică legată de pericolul rus, raportat la retragerea americană și riscul perceput de România.

Marea dilemă care sună așa. Sunt rușii un pericol? Am înțeles că da, spune Valentin Stan

Mesajul profesorului Valentin Stan a fost unul de îngrijorare față de efectele acestei retrageri asupra securității regionale, subliniind că tema rămâne un subiect de dezbatere și incertitudine la nivel politic și militar.