Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă AMERICANII pleacă din România, înseamnă că rușii nu sunt în pericol

Valentin Stan: Dacă AMERICANII pleacă din România, înseamnă că rușii nu sunt în pericol

Serdaru Mihaela
07 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Dacă AMERICANII pleacă din România, înseamnă că rușii nu sunt în pericol

În emisiunea Marius Tucă din 3 noiembrie 2025, Valentin Stan a comentat pe marginea deciziei SUA de a retrage parțial trupele militare din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat contradicțiile și tensiunile generate în Congresul american, unde unii membri din comisiile de apărare critică decizia, considerând-o contrară politicii tradiționale față de susținerea Ucrainei. De asemenea, Valentin Stan a mai ridicat dilema strategică legată de pericolul rus, raportat la retragerea americană și riscul perceput de România.

Marea dilemă care sună așa. Sunt rușii un pericol? Am înțeles că da, spune Valentin Stan

Mesajul profesorului Valentin Stan a fost unul de îngrijorare față de efectele acestei retrageri asupra securității regionale, subliniind că tema rămâne un subiect de dezbatere și incertitudine la nivel politic și militar.

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Revoltător! Raport ISC: elevii de la Bolintineanu pot merge la cursuri la doar 18 metri distanță de blocul gata să se prăbușească!
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Lev Troțki, revoluţionarul care şi-a luat numele după şeful temniţei în care a fost deţinut. Ulterior, a fost ucis cu un cuţit de spart gheaţa de agentul lui Stalin
ACTUALITATE 7 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Albert Camus. Se sting Steve McQueen și Dean Stockwell
07:15
7 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Albert Camus. Se sting Steve McQueen și Dean Stockwell
EXCLUSIV Cum va fi influențată iarna 2025-2026 de VORTEXUL polar. Estimările meteorologilor pentru Gândul. „Nu excludem episoade cu condiții severe”
06:00
Cum va fi influențată iarna 2025-2026 de VORTEXUL polar. Estimările meteorologilor pentru Gândul. „Nu excludem episoade cu condiții severe”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”
05:00
Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”
EXCLUSIV Părinții a zeci de elevi ai unei școli din Ialomița sunt anchetați pentru pornografie infantilă. Ce postaseră adulții pe grupul de WhatsApp al clasei
05:00
Părinții a zeci de elevi ai unei școli din Ialomița sunt anchetați pentru pornografie infantilă. Ce postaseră adulții pe grupul de WhatsApp al clasei
FLASH NEWS Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL
00:19
Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL
FLASH NEWS Omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a fost arestat preventiv. Ce acuzații îi aduc procurorii anticorupție
23:24
Omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a fost arestat preventiv. Ce acuzații îi aduc procurorii anticorupție