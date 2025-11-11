Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență

Malina Maria Fulga
11 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a lansat acuzații privind declarațiile, spune el, neconcludente ale purtătoarei de cuvânt a Guvernului, referitoare la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos la Palatul Victoria, în contextul scandalului de mită legat de accesul acestuia la audiență cu premierul. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În contextul scandalului privind accesul omului de afaceri Fănel Bogos în biroul premierul Ilie Bolojan, Valentin Stan comentează declarațiile purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu referitoare la acest subiect. El o acuză pe purtătoarea de cuvânt de declarații contradictorii, întrucât, inițial, aceasta a susținut că nu se știa faptul că Fănel Bogos urma să fie adus de deputatul PNL în audiență, însă ulterior a afirmat că tema discuției dintre premier și afacerist ar fi trebuit să fie una strict politică.

Dacă domnul Bolojean e curat în povestea asta, de ce minte? Și doamna Dogioiu de ce minte? Întrebarea este, mergem cu infractorul după noi la domnul prim-ministru? Domnul Fănel, spune legea, este nevinovat până când se pronunță instanța. Reporterul întreabă: știa premierul Bolojean că liderul PNL din Vaslui, domnul Barbu, va veni cu domnul Bogos? Și Ioana Dogioiu zice, răspunde la întrebarea asta, care avea răspuns deja: în Palatul Victoria nu poți să intri fără să ai documentele necesare. Reporterul întreabă: știa sau nu? Da sau nu? Ioana Dogioiu: nu știu exact dacă știa, nu pot să vă spun exact, nu l-am întrebat asta.

Deci vine domnul Barbu, lider PNL important, trezorierul, care ține banii Partidului Național Liberal, cu un băiat cu lungi, cu lungi pomelnice de probleme cu justiția și care acum se scălda el într-o bătălie cu ANSVSA, ăia cu sanitarul, și care, local, acolo, îi jucase hainele de pe el, și acum, cu surle și trâmbițe, venea direct la București, nu undeva la o cișmea în Parcul Cișmigiu, ci la prim-ministrul țării ca să rezolve probleme. Și o întrebăm pe cine? Pe doamna Dogioiu. Ce o întrebăm? Știai, mă, că vine ăla cu…? Deci doamna Dogioiu nu știe, săraca. Reporter: trebuia să ne spuneți dacă premierul știa că se întâlnește și cu domnul Bogos. Ce zice Ioana Dogioiu: nu știu dacă domnul premier știa sau nu. Ceea ce vă pot spune este că domnul Bogos a fost înregistrat în registrul de intrare în Palatul Victoria.

Profesorul Valentin Stan ridică un semnal de alarmă și le transmite românilor că ar trebui să își pună întrebări în legătură cu contradicțiile din declarațiile purtătoarei de cuvânt a Guvernului. El subliniază că asemenea neconcordanțe pot ridica suspiciuni, întrebându-se de ce ar fi fost nevoie de o minciună dacă premierul chiar este neimplicat în acest episod.

Ți-a spus clar că nu știa. Și ea, ca să scape în continuare, zice: am văzut că e înregistrat acolo, că avem pe 23 septembrie. Dar eu nu știam. În aceeași conferință de presă, reporterul zice: premierul știa că liderul PNL vine cu acest om de afaceri? Știa că se va întâlni și cu domnul Bogos? A făcut un research? Îl cunoștea? Știa ce probleme are acest om de afaceri când a acceptat întâlnirea?
Vezi ce răspunde Dogioiu: în mod cert, domnul prim-ministru nu se aștepta la o discuție cu domnul Bogos pe nicio altă temă decât teme politice.

Păi dacă se aștepta să discute cu Bogos pe teme politice, înseamnă că știa că vine. Atunci, dragi români, ce ați făcut? Că de două ori v-a spus doamna Dogioiu până acum că habar n-avea dacă acest Fănel Bogos va fi adus la domnul prim-ministru de către Barbu Mihai. De ce minte purtătoarea de cuvânt a guvernului, dacă domnul Bolojean e curat? Puneți-vă doar această întrebare. Numai pentru atât, doamna Dogioiu, la momentul ăsta, trebuia să facă romanul vieții ei la DNA. Pentru această minciună.

