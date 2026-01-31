Valentin Stan: Dacă România intră în zona euro, liderii nu vor mai putea să se „joace” cu fluctuația cursului valutar

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România nu poate intra în zona euro din cauza jocurilor politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Țara ta, Marius Tucă, nu o să intre niciodată în zona euro, atâta vreme cât mucii vor fi vioi, veseli și fericiți, în totala lor ignoranță. Deci cu moneda euro nu mai poți să faci șmenuri ca să fie Bolojan prim-ministru. Sau ca să se sperie votanții lui Simion…

