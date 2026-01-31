Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă România intră în zona euro, liderii nu vor mai putea să se „joace” cu fluctuația cursului valutar

Andrei Rosz
31 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România nu poate intra în zona euro din cauza jocurilor politiceUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Țara ta, Marius Tucă, nu o să intre niciodată în zona euro, atâta vreme cât mucii vor fi vioi, veseli și fericiți, în totala lor ignoranță. Deci cu moneda euro nu mai poți să faci șmenuri ca să fie Bolojan prim-ministru. Sau ca să se sperie votanții lui Simion…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum România nu poate intra în zona euro din cauza jocurilor politice. Acesta a început prin a se întreba când intră România în zona euro. La puțin timp, istoricul a și răspuns la întrebare, menționând că niciodată nu se va întâmpla asta. Argumentul lui Stan este că având drept monedă euro, nu se vor mai putea face jocuri politice pe curs valutar.

Pun o întrebare, gândește-te la ce răspuns îmi dai. Când o să intre România în zona euro? Se zic fel de fel de zicale, ca aia, când o zbura porcul. Țara ta, Marius Tucă, nu o să intre niciodată în zona euro, atâta vreme cât mucii vor fi vioi, veseli și fericiți, în totala lor ignoranță. Altminteri, sunt de-ai noștri, din popor. Micuțule, știi ce se întâmplă a doua zi după ce a intrat în zona euro? Nu, micuțule, nu asta este esența. Moneda ta națională e gestionată la Frankfurt. Și dacă va fi la Frankfurt, unul ca Simion, Stan, Tucă, Georgescu, Șoșoacă, o să candideze la alegeri și o să iasă pe primul loc, din primul tur. Bă și n-o să poată să scadă leul față de euro. Deci cu moneda euro nu mai poți să faci șmenuri ca să fie Bolojan prim-ministru, ca să se sperie votanții lui Simion… Ca să nu ajungă două conserve rusești ca noi doi să vorbească public atunci când ar trebui să se ducă dracului acasă, fiindcă n-au niciun proiect. O întorci din monedă. Nu e așa că nu te-ai gândit la asta? De-aia bulgarii au intrat în zona euro, micuțule. Bulgaria a intrat pentru că n-are securitatea la timonă, care trebuie să  lucreze din monedă. Și când crești, și când scazi, și când ți-e bine, și când ți-e rău, în funcție de oportunitățile și recoltele de muls. 

