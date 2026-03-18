Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China

În ciuda conflictului din Orient și a blocajului parțial al rutelor maritime, Iranul reușește să mențină un flux constant de exporturi de energie. Datele de monitorizare arată că, în prima jumătate a lunii martie, Teheranul a livrat peste 16 milioane de barili de petrol. Principalul beneficiar al acestor transporturi a fost China.

Deși traficul comercial global este aproape oprit în zonă din cauza atacurilor, Strâmtoarea Ormuz funcționează sub un regim de control strict exercitat de Iran. Din cele 89 de nave care au traversat punctul strategic în ultimele două săptămâni, o cincime au legături directe cu firme iraniene. Restul vaselor aparțin unor state care întrețin relații diplomatice cu Teheranul, precum China, Grecia, India sau Pakistan.

Analiștii explică faptul că Iranul a creat un „coridor sigur” de-a lungul coastelor sale. Pe aici trec doar navele tolerate sau cele care obțin permisiunea în urma unor negocieri diplomatice intense. De exemplu, India a reușit să obțină trecerea unor transportoare de gaz necesare populației, după discuții directe cu oficialii iranieni.

Tactici pentru evitarea sancțiunilor

Pentru a ocoli supravegherea internațională și sancțiunile occidentale, multe petroliere folosesc tehnici de navigare „dark”, prin oprirea sistemelor de semnalizare. Alte nave își declară echipaje integral chineze pentru a descuraja eventuale atacuri și pentru a profita de relația privilegiată dintre Beijing și Teheran.

Instabilitatea din regiune a dus la o explozie a prețurilor. Țițeiul a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, o creștere de peste 40% de la începutul crizei. În acest context, administrația americană adoptă o poziție nuanțată. Deși SUA au lovit ținte militare iraniene, autoritățile de la Washington permit ieșirea petrolierelor din Iran pentru a preveni o criză mondială de aprovizionare care ar prăbuși economia globală.

