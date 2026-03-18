Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani, este liber să iasă din închisoare pentru câteva luni. Iată motivul Curții de Apel București

Curtea de Apel București a admis cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de Nicușor Constantinescu, deținut în prezent în Penitenciarul Jilava. Instanța a dispus suspendarea temporară a pedepsei de 10 ani de închisoare, primită de fostul președinte al Consiliului Județean Constanța în anul 2016 și devenită definitvă în 2019, pentru o perioadă de trei luni din cauza unor motive medicale.

Decizia luată de Curtea de Apel București vine în urma analizei unui raport de expertiză medico-legală emis de INML în februarie 2016, care indica necesitatea unui tratament medical care nu poate fi efectuat în regim de detenție. Pe durate celor trei luni de libertate, Nicușor Constantinescu este supus unui regim strict de supraveghere și obligații. Acesta are interdicția de a părăsi teritoriul României și trebue să se prezinte imediat la unitatea sanitară desemnată pentru tratament. De asemenea, acesta este obligat să ia legătura cu organele de poliție de la domiciliu în termen de trei zile pentru luare în evidență, să nu își schimbe locuința fără informarea instanței și să nu dețină sau să folosească nicio categorie de arme.

„Soluția pe scurt: Sentinţa penală nr.52/F din 18.03.2026 – În temeiul art. 592 rap. la art. 589 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. admite cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat Constantinescu Daniel Nicușor, deţinut în prezent în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 592 alin. 2 rap. la art. 590 alin. 1 C.proc.pen. pe durata întreruperii executării pedepsei, petentul condamnat trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât în condiţiile stabilite de instanţă; b) să ia legătura în termen de 3 zile cu organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către instanţă (postul/secţia de poliţie din raza teritorială a domiciliului petentului) pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat; c) să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei care a dispus întreruperea; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; e) să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul. Potrivit art. 592 alin. 2 rap. la art. 591 alin. 4 C.proc.pen. atrage atenţia petentului condamnat că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor sus-menţionate, se va dispune revocarea întreruperii şi punerea în executare a pedepsei. În temeiul art. 594 alin. 1 şi art. 591 alin. 3 C.proc.pen. dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţei de executare, locului de deţinere, secţiei/postului de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte petentul condamnat, jandarmeriei, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse. Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata întreruperii. Măsura întreruperii executării pedepsei închisorii se va comunica de îndată locului de deţinere – Penitenciarul Jilava, precum şi instanţei de executare. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Suma de 63 lei, reprezentând costul raportului de expertiză medico-legală nr. A1/20115/2025 din 02.02.2026 emis de INML ”Mina Minovici” se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi se va plăti instituţiei în cauză. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 18.03.2026”, se arată în Hotărârea Curții de Apel București.