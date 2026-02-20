Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat inițiativa lansată de Donald Trump privind crearea unui Consiliu al Păcii. El a susținut că documentul de constituire a fost deja semnat la Davos și că discuțiile despre eventuale modificări sunt inutile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu se modifică nimic

Profesorul afirmă că mai multe state, inclusiv țări musulmane și două state membre ale Uniunii Europene, au semnat deja Carta Consiliului Păcii. În opinia sa, după semnare nu mai poate exista o renegociere a documentului. Dezbaterea publică pe această temă ar fi lipsită de fundament. Uniunea Europeană, ca bloc, ar fi refuzat aderarea. De aici, spune el, ar fi pornit o serie de comentarii și controverse în spațiul public.