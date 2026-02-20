Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat inițiativa lansată de Donald Trump privind crearea unui Consiliu al Păcii. El a susținut că documentul de constituire a fost deja semnat la Davos și că discuțiile despre eventuale modificări sunt inutile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul afirmă că mai multe state, inclusiv țări musulmane și două state membre ale Uniunii Europene, au semnat deja Carta Consiliului Păcii. În opinia sa, după semnare nu mai poate exista o renegociere a documentului. Dezbaterea publică pe această temă ar fi lipsită de fundament. Uniunea Europeană, ca bloc, ar fi refuzat aderarea. De aici, spune el, ar fi pornit o serie de comentarii și controverse în spațiul public.
Donald Trump a venit odată și a zis: băi, ia să facem noi un Consiliu al Păcii. E în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu cu precădere, dar nu numai. S-au aruncat imediat și au semnat cu el documentul țări importante, foarte multe țări musulmane. Inclusiv țara cu cea mai mare populație musulmană din lume, Indonezia. Două țări din Uniunea Europeană, Ungaria și Bulgaria. Marius Tucă, dragii mei români, s-a semnat deja documentul la Davos. După ce ai semnat cu 20 de state, ce să modifici? Nu se modifică nimic. Carta Consiliului Păcii a fost semnată. Ce să modifici? Nu se modifică nimic. Cine i-a spus lui că se modifică? Lazurcă, Ministerul de Externe, SIE.