Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii

Nicușor Dan continuă tradiția inaugurată de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă de la președintele american Trump. În cadrul conferinței, Trump l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan, însă i-a greșit funcția. L-a numit „premierul Dan al României” și a spus că „românii sunt un popor minunat, sunt fantastici”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan, președintele care a reprezentat România în calitate de observator la conferința inaugurală a Consiliului de Pace (considerat o alternativă la ONU), nu doar că a fost așezat la margine, dar a fost tratat ca un admirator non-VIP care a încercat fără succes să discute sau să obțină un autograf de la vedeta serii: Trump.

Nicușor Dan primește doar o șapcă USA la fel ca ceilalți lideri

Ne amintim că Nicușor Dan este rezultatul direct al anulării alegerilor prezidențiale din 2024 de către Curtea Constituțională a României, act pe care Administrația Trump nu l-a agreat. Iată cuvintele vicepreședintelui american JD Vance, considerată mâna dreaptă și vocea președintelui Donald Trump, care și-a exprimat profund nemulțumirea:

„Nu poți avea valori comune dacă trimiți oameni la închisoare pentru că au spus că trebuie să ne închidem frontierele, nu poți avea valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul, iar acest lucru s-a întâmplat în România. Nu poți avea valori comune dacă te temi atât de mult de propriii cetățeni, pe care îi reduci la tăcere. Să avem valori comune! Să apărăm democrația! Să avem libertate de exprimare, nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume occidentală!”

România a fost eliminată din programul Visa Waiver pentru a „asigura securitatea frontierelor și a imigrației”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA. Potrivit NSC, un factor decisiv pentru Administrația Trump a fost și anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Această situație a fost considerată drept o nerespectare a normelor democratice de către România în viziunea Casei Albe.

Șapca primită cadou este una roșie, inscripționată cu „USA” și cu însemnele „45-47” (Trump fiind cel de-al 45-lea și cel de-al 47-lea președinte al SUA).

2019: Klaus Iohannis primește șapcă cadou de la Trump, care îl sfătuiește „să facă România MĂREAȚĂ din nou”

Pe 21 august 2019, președinții Klaus Iohannis și Donald Trump și-au făcut cadouri. În cadrul vizitei efectuate în Statele Unite, Klaus Iohannis a primit o șapcă ce avea inscripționat mesajul „Make Romania Great Again”, după sloganul de campanie al lui Donald TrumpÎn timpul campaniei din SUA, Donald Trump a fost surprins de multe ori purtând o șapcă roșie cu mesajul Make America Great Again – „Să facem America măreață din nou”. Președintele american i-a făcut cadou lui Klaus Iohannis o șapcă albă cu mesajul „Make România Great Again”.

Președintele român a fost surprins, într-o fotografie postată de Administrația Prezidențială, purtând șapca la masa discuțiilor cu oficialii americani, spre amuzamentul celor prezenți, pare să nu fi înțeles mesajul transmis de omologul său american.

Klaus Iohannis a anunțat că i-a făcut cadou lui Donald Trump un stilou.Întrebat dacă această vizită va influența rezultatul alegerilor în țară, adică dacă îi aduce un capital de imagine, preșdintele a răspuns: „Nu știu dacă va influența rezultatul alegerilor, dar va impulsiona dezvoltarea parteneriatului strategic”.

Fostul președinte al României a mai fost în vizită la Casa Albă și în 2017. În ambele întâlniri, Trump l-a apreciat pe Iohannis, probabil fiindcă amândoi sunt de origine germană.

„Aduc un elogiu președintelui Iohannis pentru angajamentul pe Apărare. Îi aduc un omagiu președintelui Iohannis că România va crește cheltuielile NATO la peste 2%.Dle președinte, apreciez eforturile d-voastră de a lupta împotriva corupției și pentru statul de drept. Cetățenii vor fi prosperi. Sunt nerăbdător să adâncesc împreună cu d-voastră relațiile pe care țările noastre le au în domeniul comercial.”, au fost cuvintele adresate lui Iohannis la prima sa vizită de la Casa Albă în 2017.

Nicușor Dan este un admirator non-VIP care nu reușește să obțină autograful de la vedeta serii

Pe imaginile de la finalul Consiliului Păcii, președintele României Nicușor Dan a fost surprins cum se îndreaptă hotarât spre liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Nicușor Dan i-a strâns mâna, a încercat să inițieze o discuție, dar a fost oprit de un agent de securitate roșcat care avea cască în ureche. Rolul său este să asigure spațiul personal și securizat din jurul președintelui SUA.

Agentul de securitate a pus mâna discret pe Nicușor Dan pentru a-l readuce înapoi la poziția sa și a păstra distanța față de „liderul lumii libere”. La finalul întâlnirii, în cadrul căreia Nicușor Dan a vorbit despre lucrurile pe care România le poate oferi în ceea ce privește reconstrucția Fâșiei Gaza, Donald Trump a stat la dispoziția invitaților săi pentru câteva minute.

Șeful statului a chicotit pe durata discursului său, un gest nedemn atmosferei solemne de la Consiliul de Pace unde s-a discutat despre încetarea unui război sângeros din Fâșia Gaza care durează de peste doi ani și a dus la uciderea a peste 80.000 de palestinieni și a peste 2.000 de israelieni.

Nicușor Dan deja are un start prost în relațiile cu Trump. Predecesorul său, Klaus Iohannis, a avut mai mult potențial. Avea un discurs mai coerent (chiar dacă lent) și era mult mai prezentabil, însă, acțiunile sale de la cel de-al doilea mandat au pus România în cea mai nefavorabilă poziție diplomatică în raport cu relațiile cu SUA de după 1989.

Trump, verdict dur pentru Iohannis: „O persoană care nu mi-a plăcut”

În ultimii doi ani, președintele american și-a schimbat în totalitate părerea despre fostul președinte al României. În 2025, i-a mărturisit lui Mark Rutte că l-a susținut pentru funcția de secretar general al NATO după ce în martie 2024, Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru șefia NATO.

Trump s-a arătat înfuriat de atitudinea fostului președinte al României , care în ultimii ani al celui de-al doilea mandat, a purtat relații mai strânse cu fostul președinte american, democratul Joe Biden.

„A mai fost o altă persoană (Klaus Iohannis – n. red) care nu mi-a plăcut”, i-a spus Donald Trump lui Mark Rutte.

