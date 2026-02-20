Prima pagină » Știri externe » Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”

Mihai Tănase
20 feb. 2026, 07:29, Știri externe
Lukașenko / Sursa foto: Profimedia

Delegația bielorusă acuză Statele Unite că nu a primit vize pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, deși susține că a respectat toate procedurile. 

Potrivit unui comunicat oficial din partea administrației de la Minsk, Maxim Rîjenkov, ministrul bielorus de Externe, urma să reprezinte Belarusul la reuniune, iar autoritățile americane fuseseră informate în prealabil despre componența delegației, scrie Reuters, citat de Mediafax.ro.

„Totuși, în pofida faptului că, din partea noastră, au fost îndeplinite toate procedurile necesare, delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”, a transmis Ministerul de Externe de la Minsk.

Belarus se află de mai mulți ani sub sancțiuni occidentale, pe fondul acuzațiilor legate de încălcarea drepturilor omului. Măsurile restrictive au fost înăsprite după ce Aleksandr Lukașenko a permis folosirea teritoriului belarus pentru invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Lukașenko a primit invitație de la Trump

În contextul unei schimbări de ton la Washington, Donald Trump a reluat dialogul cu Belarus și a decis ridicarea unor sancțiuni, în schimbul eliberării unor deținuți considerați prizonieri politici de către statele occidentale.

Ministerul de Externe de la Minsk a transmis că invitația pentru reuniunea Consiliului Păcii fusese adresată inițial chiar lui Lukașenko, aflat la putere din 1994, care a acceptat luna trecută să se alăture acestui format de dialog.

„În această situație, apare o întrebare legitimă: despre ce fel de pace și despre ce fel de succesiune a pașilor vorbim, dacă organizatorii nu pot finaliza nici măcar formalitățile de bază pentru ca noi să putem participa?”, se mai arată în comunicatul oficial.

ACTUALITATE 20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani
07:15
20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat
07:00
Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat
ACTUALITATE Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă
06:30
Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă
ACTUALITATE Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul
06:00
Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul
CONTROVERSĂ De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
06:00
De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
EXCLUSIV În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
05:00
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane

Cele mai noi

