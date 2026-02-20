Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”

Delegația bielorusă acuză Statele Unite că nu a primit vize pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, deși susține că a respectat toate procedurile.

Potrivit unui comunicat oficial din partea administrației de la Minsk, Maxim Rîjenkov, ministrul bielorus de Externe, urma să reprezinte Belarusul la reuniune, iar autoritățile americane fuseseră informate în prealabil despre componența delegației, scrie Reuters, citat de Mediafax.ro.

„Totuși, în pofida faptului că, din partea noastră, au fost îndeplinite toate procedurile necesare, delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”, a transmis Ministerul de Externe de la Minsk.

Belarus se află de mai mulți ani sub sancțiuni occidentale, pe fondul acuzațiilor legate de încălcarea drepturilor omului. Măsurile restrictive au fost înăsprite după ce Aleksandr Lukașenko a permis folosirea teritoriului belarus pentru invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Lukașenko a primit invitație de la Trump

În contextul unei schimbări de ton la Washington, Donald Trump a reluat dialogul cu Belarus și a decis ridicarea unor sancțiuni, în schimbul eliberării unor deținuți considerați prizonieri politici de către statele occidentale.

Ministerul de Externe de la Minsk a transmis că invitația pentru reuniunea Consiliului Păcii fusese adresată inițial chiar lui Lukașenko, aflat la putere din 1994, care a acceptat luna trecută să se alăture acestui format de dialog.

„În această situație, apare o întrebare legitimă: despre ce fel de pace și despre ce fel de succesiune a pașilor vorbim, dacă organizatorii nu pot finaliza nici măcar formalitățile de bază pentru ca noi să putem participa?”, se mai arată în comunicatul oficial.

