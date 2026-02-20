20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 20 februarie 1966, în Illinois, SUA, Cindy Crawford este una dintre cele mai faimoase supermodele ale anilor ‘80 și ‘90, recunoscută pentru frumusețea sa clasică, silueta perfectă și semnul distinctiv, un pistrui ușor deasupra buzei superioare. Şi-a început cariera în modelling încă din adolescență și a devenit rapid o prezență constantă pe copertele revistelor de modă celebre, precum Vogue, Elle sau Cosmopolitan. A fost unul dintre cele mai bine plătite și influente modele ale epocii, colaborând cu branduri de top și participând la numeroase campanii internaționale. Pe lângă modelling, aceasta a avut succes și în televiziune și în afaceri. A prezentat emisiuni, a apărut în filme și a lansat propriile linii de produse de frumusețe și îngrijire a pielii. În anii recenți, s-a concentrat pe viața de familie și pe proiectele antreprenoriale, rămânând un nume iconic în industria modei.

Rihanna, născută pe 20 februarie 1988, în Saint Michael, Barbados, este una dintre cele mai influente artiste ale generației sale. La doar 17 ani, a lansat primul ei single, Pon de Replay, care a devenit imediat un hit internațional. Este apreciată pentru versatilitatea ei, trecând cu ușurință de la pop și R&B la dance, reggae sau muzică electronică. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Umbrella, Diamonds, We Found Love sau Only Girl (In the World). De-a lungul carierei, a câștigat multiple premii Grammy şi a vândut milioane de albume. Pe lângă muzică, Rihanna s-a impus și ca antreprenoare. În 2017 a lansat brandul de cosmetice Fenty Beauty, apreciat pentru diversitatea nuanțelor și pentru abordarea incluzivă, iar în 2018 a lansat și linia de lenjerie Savage X Fenty, care a revoluționat piața prin campanii și standarde de diversitate. Este activă și în domeniul carității. În 2012 a fondat Clara Lionel Foundation, organizație care sprijină educația și răspunsul la situații de urgență în întreaga lume. În 2020, a fost recunoscută pentru implicarea sa umanitară și pentru contribuțiile în educație și ajutor social.

Pe 20 februarie 2006, România a marcat un moment important în istoria explorării și cercetării științifice, odată cu inaugurarea “Law Racoviță”, prima stație românească din Antarctica. Această bază a reprezentat o extindere semnificativă a prezenței României în regiune și a deschis noi oportunități pentru cercetare în domenii precum geologia, meteorologia, biologia și studiile climatice. Stația “Law Racoviță” a fost gândită ca un punct de sprijin pentru echipele de cercetători români, oferind facilități pentru desfășurarea activităților științifice într-un mediu extrem. Inaugurarea ei a fost un pas important în integrarea României în comunitatea internațională a cercetării antarctice și în promovarea contribuțiilor științifice ale țării pe un continent dedicat exclusiv studiului și protejării mediului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1726: William Prescott 🇺🇸✩ colonel american din timpul Războiului de independență al SUA

🎂1886: Béla Kun 🇭🇺🗣 a condus în 1919 revoluția bolșevică din Regatul Ungariei

🎂1925: Robert Altman 🇺🇸🎥 MASH (1970)

🎂1927: Sidney Poitier 🇧🇸🇺🇸🎬 primul actor de culoare care a câștigat Oscarul (1964)

🎂1945: Brion James 🇺🇸🎬 Blade Runner (1982), 48 Hrs. (1982), Red Heat (1988), Tango & Cash (1989), Another 48 Hrs. (1990), The Fifth Element (1997)

🎂1947: Peter Strauss 🇺🇸🎬 În România este cunoscut din serialul Om bogat, om sărac, din anii ’70

🎂1951: Gordon Brown 🇬🇧🗣 prim-ministru al Regatului Unit în perioada 2007-2010

🎂1954: Grigore Leșe 🇷🇴🪈

🎂1966: Cindy Crawford 🇺🇸💃🏻

🎂1967: Kurt Cobain 🇺🇸🎤🎸 a format în 1986 trupa „Nirvana”, împreună cu Krist Novoselic. În primii doi ani trupa a devenit cunoscută printre amatorii de grunge din Seattle. În 1991 lansarea videoclipului pentru piesa „Smells Like Teen Spirit” de pe albumul „Nevermind” a marcat schimbarea preferințelor în rândul fanilor muzicii rock „mainstream”, care în anii ’80 preferaseră stiluri precum glam metal, arena rock, sau dance-pop, către grunge și rockul alternativ în general. Pe 5 aprilie 1994 se sinucide prin împușcare, iar pe 8 aprilie a fost găsit în casa din Lake Washington de către un electrician

🎂1971: Virgil Ianțu 🇷🇴🎤📺

🎂1988: Rihanna 🇧🇧🎤 considerată una dintre cele mai influente artiste muzicale ale secolului 21. Născută în Barbados, Rihanna a debutat în 2005 prin intermediul discului single „Pon de Replay” care a ocupat poziția secundă în clasamentul Billboard Hot 100. Are o avere estimată la 1,4 miliarde $

🎂1990: Ciro Immobile 🇮🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️1882: Moș Ion Roată 🇷🇴🗣 țăran român, deputat în Divanul Ad-hoc al Moldovei din anul 1857 și un susținător înflăcărat al Unirii Principatelor Moldova și Valahia și al reformei agrare din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești

🕯️2005: Hunter S. Thompson 🇺🇸✒️ jurnalist și autor, cel mai cunoscut pentru lucrările sale Fear and Loathing in Las Vegas și Fear and Loathing on the Campaign Trail ’72. Este creditat ca fiind creatorul jurnalismului Gonzo, un stil în care reporterii se implică în publicațiile lor până ce devin personaje centrale ale acestora. Suicid, la 67 de ani

🕯️2024: Andreas Brehme 🇩🇪⚽️ cel mai bine cunoscut pentru golul câștigător în finala Cupei Mondiale din 1990 împotriva Argentinei

Evenimente📋

📋🕊 Ziua Mondială a Dreptății Sociale

Calendar 🗒

🗒1816: Bărbierul din Sevilla, de Gioachino Rossini, debutează la „Teatro Argentina”, cu un fiasco

🗒1849: Împăratul Austriei, Franz Joseph I, a promulgat o Constituție prin care se recunoaște Transilvaniei o autonomie limitată

🗒1856: Se dă „Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Româneti”, document considerat a fi actul de dezrobire a rromilor

🗒1938: A debutat, la postul de radio București, Maria Tănase, cea care va deveni simbolul cântecului popular românesc

🗒1938: A fost decretată o nouă Constituție, promulgată la 27 februarie 1938, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II-lea (1938-1940) și sfârșitul regimului parlamentar

🗒1962: A fost lansată nava cosmică Mercury-Atlas 6, cu astronautul John Glenn, care realizează primul zbor american pe orbită

🗒2006: A fost inaugurată Law Racoviță, prima stație românească din Antarctica

🗒2025: FCSB se califică în optimile UEFA, după 2-1, 2-0 cu PAOK Salonic

