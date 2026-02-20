Prima pagină » Actualitate » 20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani

20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
20 feb. 2026, 07:15, Actualitate
20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 20 februarie 1966, în Illinois, SUA, Cindy Crawford este una dintre cele mai faimoase supermodele ale anilor ‘80 și ‘90, recunoscută pentru frumusețea sa clasică, silueta perfectă și semnul distinctiv, un pistrui ușor deasupra buzei superioare. Şi-a început cariera în modelling încă din adolescență și a devenit rapid o prezență constantă pe copertele revistelor de modă celebre, precum Vogue, Elle sau Cosmopolitan. A fost unul dintre cele mai bine plătite și influente modele ale epocii, colaborând cu branduri de top și participând la numeroase campanii internaționale. Pe lângă modelling, aceasta a avut succes și în televiziune și în afaceri. A prezentat emisiuni, a apărut în filme și a lansat propriile linii de produse de frumusețe și îngrijire a pielii. În anii recenți, s-a concentrat pe viața de familie și pe proiectele antreprenoriale, rămânând un nume iconic în industria modei.

Rihanna, născută pe 20 februarie 1988, în Saint Michael, Barbados, este una dintre cele mai influente artiste ale generației sale. La doar 17 ani, a lansat primul ei single, Pon de Replay, care a devenit imediat un hit internațional. Este apreciată pentru versatilitatea ei, trecând cu ușurință de la pop și R&B la dance, reggae sau muzică electronică. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Umbrella, Diamonds, We Found Love sau Only Girl (In the World). De-a lungul carierei, a câștigat multiple premii Grammy şi a vândut milioane de albume. Pe lângă muzică, Rihanna s-a impus și ca antreprenoare. În 2017 a lansat brandul de cosmetice Fenty Beauty, apreciat pentru diversitatea nuanțelor și pentru abordarea incluzivă, iar în 2018 a lansat și linia de lenjerie Savage X Fenty, care a revoluționat piața prin campanii și standarde de diversitate. Este activă și în domeniul carității. În 2012 a fondat Clara Lionel Foundation, organizație care sprijină educația și răspunsul la situații de urgență în întreaga lume. În 2020, a fost recunoscută pentru implicarea sa umanitară și pentru contribuțiile în educație și ajutor social.

Pe 20 februarie 2006, România a marcat un moment important în istoria explorării și cercetării științifice, odată cu inaugurarea “Law Racoviță”, prima stație românească din Antarctica. Această bază a reprezentat o extindere semnificativă a prezenței României în regiune și a deschis noi oportunități pentru cercetare în domenii precum geologia, meteorologia, biologia și studiile climatice. Stația “Law Racoviță” a fost gândită ca un punct de sprijin pentru echipele de cercetători români, oferind facilități pentru desfășurarea activităților științifice într-un mediu extrem. Inaugurarea ei a fost un pas important în integrarea României în comunitatea internațională a cercetării antarctice și în promovarea contribuțiilor științifice ale țării pe un continent dedicat exclusiv studiului și protejării mediului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1726: William Prescott 🇺🇸✩ colonel american din timpul Războiului de independență al SUA
🎂1886: Béla Kun 🇭🇺🗣 a condus în 1919 revoluția bolșevică din Regatul Ungariei
🎂1925: Robert Altman 🇺🇸🎥 MASH (1970)
🎂1927: Sidney Poitier 🇧🇸🇺🇸🎬 primul actor de culoare care a câștigat Oscarul (1964)
🎂1945: Brion James 🇺🇸🎬 Blade Runner (1982), 48 Hrs. (1982), Red Heat (1988), Tango & Cash (1989), Another 48 Hrs. (1990), The Fifth Element (1997)
🎂1947: Peter Strauss 🇺🇸🎬 În România este cunoscut din serialul Om bogat, om sărac, din anii ’70
🎂1951: Gordon Brown 🇬🇧🗣 prim-ministru al Regatului Unit în perioada 2007-2010
🎂1954: Grigore Leșe 🇷🇴🪈
🎂1966: Cindy Crawford 🇺🇸💃🏻
🎂1967: Kurt Cobain 🇺🇸🎤🎸 a format în 1986 trupa „Nirvana”, împreună cu Krist Novoselic. În primii doi ani trupa a devenit cunoscută printre amatorii de grunge din Seattle. În 1991 lansarea videoclipului pentru piesa „Smells Like Teen Spirit” de pe albumul „Nevermind” a marcat schimbarea preferințelor în rândul fanilor muzicii rock „mainstream”, care în anii ’80 preferaseră stiluri precum glam metal, arena rock, sau dance-pop, către grunge și rockul alternativ în general. Pe 5 aprilie 1994 se sinucide prin împușcare, iar pe 8 aprilie a fost găsit în casa din Lake Washington de către un electrician
🎂1971: Virgil Ianțu 🇷🇴🎤📺
🎂1988: Rihanna 🇧🇧🎤 considerată una dintre cele mai influente artiste muzicale ale secolului 21. Născută în Barbados, Rihanna a debutat în 2005 prin intermediul discului single „Pon de Replay” care a ocupat poziția secundă în clasamentul Billboard Hot 100. Are o avere estimată la 1,4 miliarde $
🎂1990: Ciro Immobile 🇮🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️1882: Moș Ion Roată 🇷🇴🗣 țăran român, deputat în Divanul Ad-hoc al Moldovei din anul 1857 și un susținător înflăcărat al Unirii Principatelor Moldova și Valahia și al reformei agrare din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești
🕯️2005: Hunter S. Thompson 🇺🇸✒️ jurnalist și autor, cel mai cunoscut pentru lucrările sale Fear and Loathing in Las Vegas și Fear and Loathing on the Campaign Trail ’72. Este creditat ca fiind creatorul jurnalismului Gonzo, un stil în care reporterii se implică în publicațiile lor până ce devin personaje centrale ale acestora. Suicid, la 67 de ani
🕯️2024: Andreas Brehme 🇩🇪⚽️ cel mai bine cunoscut pentru golul câștigător în finala Cupei Mondiale din 1990 împotriva Argentinei

Evenimente📋

📋🕊 Ziua Mondială a Dreptății Sociale

Calendar 🗒

🗒1816: Bărbierul din Sevilla, de Gioachino Rossini, debutează la „Teatro Argentina”, cu un fiasco
🗒1849: Împăratul Austriei, Franz Joseph I, a promulgat o Constituție prin care se recunoaște Transilvaniei o autonomie limitată
🗒1856: Se dă „Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Româneti”, document considerat a fi actul de dezrobire a rromilor
🗒1938: A debutat, la postul de radio București, Maria Tănase, cea care va deveni simbolul cântecului popular românesc
🗒1938: A fost decretată o nouă Constituție, promulgată la 27 februarie 1938, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II-lea (1938-1940) și sfârșitul regimului parlamentar
🗒1962: A fost lansată nava cosmică Mercury-Atlas 6, cu astronautul John Glenn, care realizează primul zbor american pe orbită
🗒2006: A fost inaugurată Law Racoviță, prima stație românească din Antarctica
🗒2025: FCSB se califică în optimile UEFA, după 2-1, 2-0 cu PAOK Salonic

CITEȘTE ȘI:

19 Februarie, calendarul zilei: Irina Loghin împlinește 87 de ani, Camelia Potec 44. Mihai Neșu face 43 de ani

18 Februarie, calendarul zilei: Yoko Ono împlinește 93 de ani, John Travolta 72. Roberto Baggio face 59 de ani

17 Februarie, calendarul zilei: Valentin Ceaușescu împlinește 78 de ani, Octavian Belu 75. Răzvan Lucescu face 57 de ani

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat
07:00
Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat
ACTUALITATE Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă
06:30
Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă
ACTUALITATE Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul
06:00
Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul
EXCLUSIV În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
05:00
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“
00:32
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“
AUTO Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV
23:54
Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cum a instaurat Regele Carol al II-lea dictatura în România
ACUZAȚII Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”
07:29
Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”
DECES Eric Dane, actorul care a jucat în „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani
07:20
Eric Dane, actorul care a jucat în „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani
CONTROVERSĂ De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
06:00
De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
INEDIT Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii
05:00
Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”
01:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”
INEDIT Credeți în extratereștri, la fel ca Barack Obama? Trump răspunde: „Poate îl ajut să iasă din încurcătură și declasificăm dosarele”
00:41
Credeți în extratereștri, la fel ca Barack Obama? Trump răspunde: „Poate îl ajut să iasă din încurcătură și declasificăm dosarele”

Cele mai noi

Trimite acest link pe