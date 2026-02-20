În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane

Gândul a vizitat principalele partide aflate la guvernare ca să vadă cum arată sediile lor după zăpada care a căzut în exces zilele trecute.

Partid greu încercat, aflat în opoziţie, membrii acestuia pare că au vrut să păstreze sângele rece până şi domnitorilor pictaţi pe ziduri. De departe, cel mai îngropat în nămeţi pare sediul central al AUR, din B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 8A, din Bucureşti. Barba lui Mihai Viteazul zace acoperită de omăt, iar Vlad Ţepeş e îngropat în nămeți.

La PSD, sediul central din Şoseaua Kiseleff, nr 10, are asigurată calea de acces deszăpezită doar spre interiorul curţii.

Însă, când vine vorba despre trotuarele stânga-dreapta, atunci lucrurile se schimbă. Trecătorii obişnuiţi trebuie să se descurce, iar dacă n-au apucat să ia ceva cursuri de patinaj, atunci măcar să ştie să înoate, prin troiene. Aici e o singură cale: în curtea PSD sau în nămeţi.

Având în vedere că sediul central al PNL se află pe aceeaşi stradă cu mai multe ambasade, Aleea Alexandru Nr.1, mai de ruşine, mai de nevoie, liberalii au deszăpezit în faţa porţii, însă trotuarele au rămas aşa cum a căzut de sus. Într-un fel, e mai bine aşa, că nu-şi mai bagă nasul printre gratiile de la gard diverşi băgăcioşi ca să se uite în curtea sediului de partid.

O singură alee, de o persoană, e chiar destul pentru spiritul ospitalier al liberalilor.

În ceea ce priveşte sediul USR, situat la fel de central ca şi celelalte formaţiuni politice, Şoseaua Pavel D. Kiseleff nr 55, Vila 4, putem spune că s-a procedat pe sistemul: minim de efort, maxim de satisfacţie.

Noroc că numele de pe sediu abia poate fi zărit din strada principală.

UDMR, din Strada Lister nr 57, nu face deloc opinie separată faţă de colegii de coaliţie. Metoda prin care au deszăpezit e atât de asemănătoare cu a colegilor de la celelalte partide de poţi să juri că sunt şi în coaliţia deszăpezirii pe alocuri.

Ce amenzi riscă aleşii dacă poliţiştii locali vor face şi constatări în teren

Potrivit HCGMB 120/2010, amenda contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare de către persoanele fizice, care include şi necurățarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul din fața imobilului, pleacă de la 200 lei şi ajunge la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice , inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile, amenda pleacă de la 500 lei şi ajunge până la 2.000 lei.

Conform Ordonantei 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, persoanelor fizice și juridice au și următoarele obligații: să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății; să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice; să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale.

