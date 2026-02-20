Prima pagină » Actualitate » În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane

În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane

Luiza DobrescuOana Zvobodă
20 feb. 2026, 05:00, Actualitate

Gândul a vizitat principalele partide aflate la guvernare ca să vadă cum arată sediile lor după zăpada care a căzut în exces zilele trecute.

Vezi galeria foto
29 poze

Partid greu încercat, aflat în opoziţie, membrii acestuia pare că au vrut să păstreze sângele rece până şi domnitorilor pictaţi pe ziduri. De departe, cel mai îngropat în nămeţi pare sediul central al AUR, din B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 8A, din Bucureşti. Barba lui Mihai Viteazul zace acoperită de omăt, iar Vlad Ţepeş e îngropat în nămeți.

Sediul AUR

La PSD, sediul central din Şoseaua Kiseleff, nr 10,  are asigurată calea de acces deszăpezită doar spre interiorul curţii.

Însă, când vine vorba despre trotuarele stânga-dreapta, atunci lucrurile se schimbă. Trecătorii obişnuiţi trebuie să se descurce, iar dacă n-au apucat să ia ceva cursuri de patinaj, atunci măcar să ştie să înoate, prin troiene. Aici e o singură cale: în curtea PSD sau în nămeţi.

Sediul PSD

Având în vedere că sediul central al PNL se află pe aceeaşi stradă cu mai multe ambasade, Aleea Alexandru Nr.1,  mai de ruşine, mai de nevoie, liberalii au deszăpezit în faţa porţii, însă trotuarele au rămas aşa cum a căzut de sus. Într-un fel, e mai bine aşa, că nu-şi mai bagă nasul printre gratiile de la gard diverşi băgăcioşi ca să se uite în curtea sediului de partid.

O singură alee, de o persoană, e chiar destul pentru spiritul ospitalier al liberalilor.

Sediul PNL

În ceea ce priveşte sediul USR, situat la fel de central ca şi celelalte formaţiuni politice, Şoseaua Pavel D. Kiseleff nr 55, Vila 4, putem spune că s-a procedat pe sistemul: minim de efort, maxim de satisfacţie.

Sediul USR

Noroc că numele de pe sediu abia poate fi zărit din strada principală.

Sediul UDMR

UDMR, din Strada Lister nr 57,  nu face deloc opinie separată faţă de colegii de coaliţie. Metoda prin care au deszăpezit e atât de asemănătoare cu a colegilor de la celelalte partide de poţi să juri că sunt şi în coaliţia deszăpezirii pe alocuri.

Ce amenzi riscă aleşii dacă poliţiştii locali vor face şi constatări în teren

Potrivit HCGMB 120/2010, amenda contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare de către persoanele fizice,  care include şi necurățarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul din fața imobilului, pleacă de la 200 lei şi ajunge la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice , inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile, amenda pleacă de la 500 lei şi ajunge până la 2.000 lei.

Conform Ordonantei 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, persoanelor fizice și juridice au și următoarele obligații: să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății; să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice; să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“
00:32
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“
AUTO Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV
23:54
Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV
FLASH NEWS Cum a arătat textul sancţiunii de pe Realitatea Plus, citit în buclă timp de trei ore, cât a durat suspendarea emisiei. Putea fi citit în 20 de minute
23:34
Cum a arătat textul sancţiunii de pe Realitatea Plus, citit în buclă timp de trei ore, cât a durat suspendarea emisiei. Putea fi citit în 20 de minute
Cadavrul carbonizat al unui bărbat de 45 de ani, descoperit într-un apartament din București. Tatăl său l-a găsit, după ce a spart ușa casei
22:50
Cadavrul carbonizat al unui bărbat de 45 de ani, descoperit într-un apartament din București. Tatăl său l-a găsit, după ce a spart ușa casei
FLASH NEWS Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare
21:55
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare
TRAGEDIE O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa
21:23
O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cel mai mare lac termal subteran din lume, descoperit în Europa

Cele mai noi

Trimite acest link pe