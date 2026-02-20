Prima pagină » Știri externe » Eric Dane, actorul care a jucat în „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani

20 feb. 2026, 07:20
Eric Dane s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după o luptă crâncenă cu scleroza laterală amiotrofică. Problemele de sănătate din ultima perioadă l-au împiedicat pe actorul din „Anatomia lui Grey” să participe la diverse evenimente și să își desfășoare activitățile zilnice.

Actorul s-a stins din viață la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). El a fost diagnosticat anul trecut cu această boală și și-a petrecut ultimele luni crescând gradul de conștientizare cu privire la cea mai frecventă formă de boală a neuronului motor (BNM).

Actorul Eric Dane și-a petrecut ultimele clipe înconjurat de cei dragi

A fost căsătorit cu actrița și modelul Rebecca Gayheart, alături de care a avut doi copii. În comunicatul familiei scrie că actorul de 53 de ani și-a petrecut ultimele clipe din viață înconjurat de prieteni și de soția sa devotată, precum și de cele două fiice ale sale, Billie și Georgia, „care erau centrul lumii sale”.

„Cu inimile îndurerate, vă anunțăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu SLA. Ne va lipsi profund și ne va fi amintit cu dragoste mereu. Eric își adora fanii și este veșnic recunoscător pentru dragostea și sprijinul pe care le-a primit”, se notează într-un comunicat al familiei, conform BBC.

Cum este afectat organismul de boala SLA

Scleroza laterală amiotrofică este cunoscută și sub numele de „boala Lou Gehrig”. Aceasta este o boală degenerativă rară care provoacă paralizie progresivă a mușchilor. Boala afectează celulele nervoase din creier și coloana vertebrală care controlează mișcarea musculară, determinând pacienții să-și piardă treptat capacitatea de a vorbi, mânca, merge și respira independent.

