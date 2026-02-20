Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de moral ca să ne spună cum să gândim”

Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de moral ca să ne spună cum să gândim”

În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat tema dezinformării și felul în care este formulată această problemă în sondaje și dezbateri publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de deștept și de moral încât să-i dai dreptul să-ți spună ce să gândești”

Profesorul a explicat că procentul celor care consideră dezinformarea un pericol depinde de modul în care este formulată întrebarea. El spune că noțiunea de „dezinformare” este interpretabilă și diferă în funcție de perspectiva ideologică. În opinia sa, filosofia politică americană respinge ideea ca statul să decidă ce este adevărat.

„Iar în ceea ce privește 22% care spun că dezinformare este un mare pericol… Acolo să știți că întrebarea e așa pusă, în așa fel probabil încât interpretarea să fie cea pe care ți-o dorești. Și eu pot să spun 22% este dezinformare. Pentru că eu mă gândesc la alt tip de mesaj. Deci eu când spun mesajele mainstream media într-o mare măsură sunt dezinformare, intru acolo. Când altcineva spune: mesajele suveranștilor sunt dezinformare, tot acolo intră. (…) Pentru că ce spun americanii și așa i-au învățat părinții fondatori, niciun guvern nu e suficient de deștept și de moral încât să-i dai dreptul să-ți spună ce să gândești. Asta e gândirea americană. Lăsați. Cine sunt aia care sunt la guvern până la urmă? Vreți să îi scuturăm puțin pe ăștia care sunt în guvernul României? Cine sunt ei, domnule? Stați un pic că au două clase mai mult ca trenul. Ei nu au dreptul să ne spună ce să gândim. Și filozofia americană este: lasă omul să gândească, are dreptul să greșească. Pentru că nu există om perfect, pentru că toți suntem, după păcat, suntem oameni care am căzut.”, afirmă Dan Dungaciu.

