De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție

Președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington că România poate trimite „experți” în Fâșia Gaza pentru a ajuta la reconstruirea sistemului de justiție. Cu toate acestea, liderul de la Cotroceni a afirmat clar, cu doar două șuni în urmă că există probleme în justiția din țara noastră și a propus un referendum în acest sens.

Nicușor Dan a venit cu o propunere interesantă în fața lui Trump, și a liderilor internaționali, în cadrul Consiliului pentru Pace.

În timpul discuțiilor despre reconstrucția Fâșiei Gaza, președintele Nicușor Dan s-a lăudat că România are „expertiză instituțională” în ceea ce privește sistemul de justiție și că poate trimite „experți și traineri” în domeniu.

„În al patrulea rând avem expertiză instituțională. Avem experți, avem traineri. Putem reconstrui instituții cum ar fi Poliția, justiția, administrația publică. Am făcut asta și în alte părți ale lumii”, a precizat Nicușor Dan.

O afirmație ce contrastează puternic că atitudinea lui Nicușor Dan față de sistemul de justiție din țara noastră, conform declarațiilor sale în fața presei din România.

Nicușor Dan, despre sistemul de justiție în fața românilor: „Sunt probleme în sistemul de justiție, e o chestiune foarte serioasă”

Nicușor a precizat în luna decembrie anul trecut, în contextul scandalului generat de filmul Recorder, că există probleme în structurile justiției. De asemenea șeful statului s-a poziționat de partea magistraților nemulțumiți și a propus un referendum în justiție.

„Când ai o mie de magistrați, din șapte mii, care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă, și, de asta, după cum știți, am programat o întâlnire imediat ce voi fi în țară, luni dimineața, cu magistrații care vor să exprime public probleme cu privire la sistemul de justiție. Sunt probleme la Inspecția Judiciară, la modul în care se fac promovări și pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare”, spunea Nicușor Dan.

Discursul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace

„Cred că toată lumea vrea pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum putem acționa în acest sens, de aceea această reuniune, în acest format, este atât de importantă. Ce poate face România:

În primul rând, în ceea ce privește problema umanitară, putem crește numărul de zboruri în regiune pentru a prelua copii bolnavi și a-i trata în spitalele din România, am făcut-o deja și o putem face pentru 1000 de copii și 4000 de membrii ai familiei.

Avem o expertiză bună în ceea ce privește infrastructura sistemului de urgențe, cum ar fi ambulanțe și autovehiculele speciale și putem ajuta la reconstruirea acestui sistem și dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse școlare elevilor palestinieni și putem extinde acest program. Putem de asemenea să reconstruim și să mobilăm școlile din Gaza.