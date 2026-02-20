Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul

Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul

Alexandra Anton Marinescu
20 feb. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat vizita lui Nicușor Dan la Londra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vizita la Londra a președintelui Nicușor Dan

Profesorul susține că vizita ar fi avut mai degrabă un scop de imagine decât unul strategic. El afirmă că, pentru prima dată, un șef de stat român ar fi fost primit de monarh fără a avea o agendă cu premierul britanic. În intervenția sa, a invocat comparația istorică cu perioada în care Carol al II-lea al României mergea în vizite oficiale în calitate de suveran.

Când s-a dus acum la Londra, pe furiș, de a sta pe acolo pe la uși, de ieșiseră reporterii de la televiziunea proștilor și plângeau prin fața ambasadei că poate îl primește majestatea sa. Cu ce agendă s-a dus la majestatea sa? Este pentru prima oară în istoria acestui neam când un președinte al României sau șef de stat… Este pentru prima oară când un astfel de oficial al statului se duce la Londra, este primit de rege și nu se interesează de el primul ministru al Marii Britanii. Pentru că aia a fost o șmecherie ieftină să-i facă imagine cu o vizită știind că Charles, majestatea sa îl va primi. Pentru că a stat ca milogul, așa cum a stat Țoiu la Rubio.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Recomandarea video

Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cum a instaurat Regele Carol al II-lea dictatura în România
ACUZAȚII Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”
07:29
Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”
DECES Eric Dane, actorul care a jucat în „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani
07:20
Eric Dane, actorul care a jucat în „Anatomia lui Grey”, a murit la 53 de ani
ACTUALITATE 20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani
07:15
20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani
CONTROVERSĂ De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
06:00
De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție
EXCLUSIV În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
05:00
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
INEDIT Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii
05:00
Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii

Cele mai noi

Trimite acest link pe