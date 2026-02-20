Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat vizita lui Nicușor Dan la Londra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vizita la Londra a președintelui Nicușor Dan

Profesorul susține că vizita ar fi avut mai degrabă un scop de imagine decât unul strategic. El afirmă că, pentru prima dată, un șef de stat român ar fi fost primit de monarh fără a avea o agendă cu premierul britanic. În intervenția sa, a invocat comparația istorică cu perioada în care Carol al II-lea al României mergea în vizite oficiale în calitate de suveran.

Când s-a dus acum la Londra, pe furiș, de a sta pe acolo pe la uși, de ieșiseră reporterii de la televiziunea proștilor și plângeau prin fața ambasadei că poate îl primește majestatea sa. Cu ce agendă s-a dus la majestatea sa? Este pentru prima oară în istoria acestui neam când un președinte al României sau șef de stat… Este pentru prima oară când un astfel de oficial al statului se duce la Londra, este primit de rege și nu se interesează de el primul ministru al Marii Britanii. Pentru că aia a fost o șmecherie ieftină să-i facă imagine cu o vizită știind că Charles, majestatea sa îl va primi. Pentru că a stat ca milogul, așa cum a stat Țoiu la Rubio.

