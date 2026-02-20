Prima pagină » Emisiuni » Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat

20 feb. 2026, 07:00, Emisiuni
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre  lecția pe care ea a învățat-o în legătură cu oamenii în care nu ar trebui să mai aibă încredere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „Da, a avut familia mea de suferit. Pentru că mulți nu au înțeles că dacă aveau o luptă, o duceau cu mine. Eu mi-am asumat, am intrat în politică. Dar familia mea nu fost implicată politic, nu s-a implicat sub nicio formă. Nici măcar nu venea la Guvern la mine. Și totuși, au încercat aceste lucruri pe care un om care are decență nu le face.

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă a vorbit despre lecția pe care ea a învățat-o în legătură cu oamenii în care nu ar trebui să mai aibă încredere. Aceasta a început prin a spune că nu își dorește să revină în politică în acest moment. Regretul fostului premier este că a avut încredere prea mare în oameni care nu meritau.

„În acest moment, nu aș mai vrea să fac politică. Dar știți cum este? Niciodată să nu spui niciodată. Dar în acest moment, nu mă văd făcând politică. Am un regret, că am avut încredere în oameni care n-au meritat. Când primești o lecție, îți dai seama că nu ai mai face aceleași greșeli. Da, a avut familia mea de suferit. Pentru că mulți nu au înțeles că dacă aveau o luptă, o duceau cu mine. Eu mi-am asumat, am intrat în politică. Știu cum este politica. Dar familia mea nu fost implicată politic, nu s-a implicat sub nicio formă. Nici măcar nu venea la Guvern la mine. Și totuși, au încercat aceste lucruri pe care un om care are decență nu le face.”, a declarat fostul prim-ministru al României. 

