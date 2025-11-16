Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Donald Trump va merge la Budapesta pentru ca maghiarii să vadă cine va fi omul care va CÂȘTIGA alegerile din Ungaria

Valentin Stan: Donald Trump va merge la Budapesta pentru ca maghiarii să vadă cine va fi omul care va CÂȘTIGA alegerile din Ungaria

Malina Maria Fulga
16 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Donald Trump va merge la Budapesta pentru ca maghiarii să vadă cine va fi omul care va câștiga alegerile din Ungaria

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre importanța strategică pe care o are Ungaria în regiune, date fiind bunele relații cu Statele Unite ale Americii. Acesta susține că Donald Trump va face o vizită la Budapesta pentru a-l valida pe Viktor Orbán în fața electoratului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan vorbește despre întâlnirea amânată dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta. În cazul în care această întâlnire nu se concretizează, spune el, Trump tot va ajunge la Budapesta pentru a-l susține pe Orbán în vederea viitoarelor alegeri prezidențiale.

Îl cheamă Orban Viktor, este cel mai mare lider european în acest moment. Și probabil pentru multă vreme de acum încolo, cam două mandate prezidențiale la Casa Albă, două după asta a lui Trump. Iar Donald Trump va fi la Budapesta, întâlnindu-se cu Putin. Presupunând prin absurd că nu se întâlnește cu Putin la Budapesta pentru că, nu știu, se duce Putin să pună panseluțe prin Ucraina sau mai știu eu ce, Trump va fi la Budapesta ca să vadă ungurii cine este omul care va ieși învingător din alegerile de la anul.

Au confirmat-o încă o dată. Inclusiv Orban a spus. Au comentat băieții că se duce ăsta să obțină o derogare de la sancțiunile pe care le-a pus Trump pe livrările de petrol și gaze dinspre Rusia în Europa. Nu avea cum să nu obțină. Și îl întreabă: Domnul Orban a solicitat o scutire în ceea ce privește petrolul din Rusia. Știi că în avion comentau ăștia de la stația numărul 3, că nu i-au dat aprobarea, că l-au întrebat pe Trump în ușa avionului și ăsta a zis: Da, au cerut.

Privind restricțiile de importare a petrolului și gazelor din Rusia, profesorul Valentin Stan susține că SUA va oferi Ungariei, dar și Slovaciei, o scutire, dată fiind poziționarea geografică neprielnică, ce nu le oferă alte variante alternative.

Uită-te aici. Este ceva ce sunteți pregătiți să faceți? Sure, răspunde Trump. Ne uităm la asta, pentru că este foarte dificil pentru el să obțină petrol și gaz din alte zone. După cum știți, ei nu au avantajul de a avea acces la mare. Este o țară minunată, este o țară mare. Dar nu au mare, nu au porturi. Astfel au o problemă dificilă. Există o altă țară care are aceeași problemă, Slovacia, care și ea este în aceeași situație și ea va avea aprobarea lui Trump.

