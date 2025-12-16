La un pas de interdicție de 1 an. Un bărbat a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, pentru a-și orna localul. Ce s-a întâmplat apoi

Cu scopul de a-și orna localul pe care îl deține, un bărbat din Belgia, orașul Hasselt, și-a achiziționat ornamente de Crăciun colorate dintr-un magazin de grădinărit, care se afla în apropiere. Bărbatul a început, rând pe rând, să golească rafturile, umplând nu mai puțin de 17 cărucioare cu globulețe de Crăciun. Achiziția, în schimb, a ridicat nemulțumiri din partea celui care patrona magazinul.

După ce a achiziționat seturi întregi de globulețe de Crăciun, Ruben Robeyns, proprietarul unui bar-restaurant temporar amenajat de sărbători, din Belgia, a fost pus să golească mașina, după ce și-a încărcat produsele. Mai mult decât atât, patronul magazinului îl amenințase pe bărbat că îi va interzice să intre în magazinul său pe o periodă de un an.

„Am început să lucrăm la asta și ne-am dat seama repede că avem nevoie de mult mai multe globuri decât anticipaserăm”, spune bărbatul care a mers să cumpere mii de globulețe.

„Am vrut să creăm o arcadă cu adevărat spectaculoasă, dar stocul nostru nu ar fi fost niciodată suficient. „Prioritizăm pe cât posibil achizițiile locale, așa că a fost ideal. Magazinul oferea douăzeci de culori diferite. Am selectat zece care corespundeau conceptului nostru. Astfel, am avut suficiente opțiuni pentru arcadă fără a epuiza stocul cu o singură culoare. Golirea magazinului era exclusă”, a spus bărbatul.

A primit „ordin”

„I-am întrebat dacă putem cumpăra un palet, dar ne-au refuzat imediat. Așa că am umplut pur și simplu cărucioarele. Am ajuns să avem șaptesprezece cărucioare. Managerul magazinului s-a apropiat de angajatul meu și i-a spus că nu poate lua ultimul cărucior și că trebuie să plece imediat. Nu a fost o cerere prietenoasă, ci un ordin.

Ne-a cerut chiar să-i dăm înapoi cărucioarele pe care le plătisem deja și le încărcasem în mașină. Am refuzat. Erau deja plătite. Nu e ca și cum am fi golit magazinul: încă erau vitrine pline cu globuri de Crăciun. Avem chiar și fotografii care dovedesc acest lucru”, a continuat bărbatul.

Scrisoarea cu avertisment din partea patronului

Bărbatul a primit o scrisoare prin care este avertzat că riscă să nu mai fie primit în magazin timp de 1 an.

„Conform acestei scrisori, am primit un avertisment oficial: dacă am face-o din nou, am fi interziși în toate magazinele lor timp de un an. Oricine ignora această interdicție ar fi fost considerat, de asemenea, un „intrus”, potrivit magazinului de grădinărit. La început, am crezut că este o neînțelegere, dar de fapt era ceva foarte grav. Ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost tonul pe care l-au folosit când ne-au vorbit: au fost inutil de amenințători, a spus patronul restaurantului”, a spus el, scrie Adevarul.ro.

