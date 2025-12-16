Prima pagină » Justiție » Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni”

Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni”

Ruxandra Radulescu
16 dec. 2025, 12:16, Justiție


Radu Marinescu îi dă replica fostului ministru al Justiției, Stelian Ion (USR), după ce a acesta l-a acuzat că, la formarea coaliției, a ignorat problemele semnalate, recent, în documentarul Recorder.

Actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, respinge vehement acuzațiile lui Stelian Ion și precizează că la formarea coaliției, au fost propuse soluții legislative, ca parte a programului de guvernare. Marinescu a subliniat că, inclusiv USR, a semnat proiectele de lege. „Nu înțeleg cum se poate spune că cineva a ridicat din umeri”, precizează ministrul.

”Îi răspund foarte simplu, rugându-l să exerseze puțin memoria și să-și aducă aminte că atunci când am discutat programul pe Justiție și dânsul s-a aflat la masa respectivă, toate partidele au prezentat idei, am analizat soluții legislative și ne-am asumat cu toții ceea ce a constituit programul de guvernare, inclusiv USR-ul a semnat pe acele chestiuni pe care am stabilit împreună că le facem. Și atunci nu înțeleg cum se poate spune că cineva a ridicat din umeri”. a declarat Radu Marinescu, actualul ministru al Justiției.

”Nu am primit niciodată vreo sesizare a vreunui magistrat”

Mai mult, actualul ministru al Justiției Radu Marinescu susține că nu a primit nici o sesizare legată de problemele din Justiție semnalate în documentarul Recorder:

”Problemele ridicate în materialul Recorder, despre abuzuri concrete asupra unor judecători sau procurori anume, nu au fost discutate în mod evident la momentul la care noi constituiam acea coaliție.

La Ministerul Justiției, de când sunt ministru, nu am primit niciodată vreo sesizare a vreunui magistrat, care să-mi aducă la cunoștință că ar fi victima unor abuzuri, unor persecuții, pentru faptul că gândește diferit sau pentru că are o anumită viziune sau pentru faptul că expune disfuncționalități ale sistemului. N-am primit nici măcar sesizări ale magistraților care să-mi vorbească de disfuncționalități, ca să am astfel de repere concrete”.

La remarca realizatorului că magistraților le-a fost frică de represalii și că presa a tot scris în ultimii ani despre încrengăturile politico-judiciare, ministrul Justiției a răspuns:

”Așa este, de mult timp se vorbește despre abuzuri în Justiție și s-a vorbit despre abuzuri și în perioada în care conducerea Justiției nu era asigurată de actualele persoane care sunt… Eu aș vrea să punem capăt tuturor abuzurilor. Nu știu dacă le-a fost frică sau nu”.

„Veniți cu elementele concrete, pentru că că nu este suficient să acuzi”

Radu Marinescu i-a îndemnat pe magistrați să  vorbească despre eventuale probleme din justiție, dar să vină cu „elemente concrete”.

”Mesajul meu direct către magistrați este: dacă aveți inamovibilitate, conform legii, dacă aveți curajul să judecați dosare grele, dosare importante și trebuie să-l aveți, pentru că asta este menirea magistratului în statul de drept, cu siguranță că trebuie să aveți și curajul să spuneți lucrurilor pe nume, să veniți cu elementele concrete, pentru că magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi, să vii cu elemente concrete, îi rog să vină cu toate elementele concrete, pentru a putea să le cunoaștem și să soluționăm tot ce este de soluționat în Justiție”.

Întrebat unde să vină magistrații cu aceste sesizări, Radu Marinescu a precizat:

”Eu vorbesc pentru Ministerul Justiției. Magistrații care au cunoștințe de infracțiuni să se adreseze organelor de cercetare penală. Magistrații care au cunoștințe despre abuzuri să le semnaleze și le pot semnala inclusiv public, evident, să le semnaleze organismelor care investighează aceste chestiuni disciplinare și este Inspecția Judiciară, organism independent, potrivit legii și nouă, ca Minister al Justiției, dacă doresc să ne aducă la cunoștință, ca apoi să fim o voce care să susțină combaterea unor astfel de abuzuri”.

FOTO: Mediafax

