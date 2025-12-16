Prima pagină » Știri externe » De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite

16 dec. 2025, 12:31, Știri externe
Odată cu scăderea abruptă a vânzărilor de locuințe, guvernul chinez a restricționat raportarea independentă a datelor, ascunzând astfel declinul pieței imobiliare, care ar putea eroda prosperitatea gospodăriilor și pune presiune pe băncile Chinei. Beijingul urmărește să înăsprească controlul asupra dezvoltatorilor, ca urmare a îngrijorărilor legate de o nouă criză pe piața imobiliară din China. Pentru a stabiliza acest sector, vor fi aplicate măsuri mai dure, inclusiv controale mai stricte asupra utilizării fondurilor de către dezvoltatori.

Cum s-a ajuns în acest punct critic

În urma creșterii accelerate din ultimii douăzeci de ani, piața imobiliară din China a determinat ca prețul locuințelor să ajungă la cote ce depășesc de 17 ori nivelul salariului anual mediu. Extinderea construcțiilor a schimbat semnificativ peisajul Chinei; familiile au investit în apartamente, iar specula imobiliară a crescut „averea” și cheltuielile gospodăriilor din clasa de mijloc. Primul val al pandemiei COVID-19 a afectat grav sectorul imobiliar din China, peste 70 de dezvoltatori intrând în faliment sau necesitând ajutor de la stat.

O criză urbană, ascunsă de ochii lumii

Chiar și după mai bine de cinci ani, declinul continuu nu dă semne că s-ar opri. Sectorul construcțiilor, care înainte reprezenta un pilon important al produsului intern brut (PIB), s-a redus atât de mult încât încetinește creșterea economică sub țintele stabilite de Beijing. În orașele de nivel 1, cu cea mai intensă dezvoltare economică, precum Beijing sau Shanghai, prețurile locuințelor au scăzut cu circa 10%, potrivit Oxford Economics. În orașele de nivel 2 și 3, precum Chengdu și Dongguan, declinul a ajuns la 30%. Așadar, oficialii chinezi au cerut recent furnizorilor privați de date să nu mai publice cifrele despre vânzările de locuințe, limitând accesul la informații independente privind piața imobiliară.

În China, prăbușirea a lăsat proiecte neterminate și orașe „fantomă”, iar milioane de gospodării au ajuns cu capitaluri negative, generând nemulțumire și proteste, în timp ce cumpărătorii așteaptă măsuri de stimulare din partea guvernului.

Efecte inevitabile

În pofida persistenței declinului pieței, nivelul general de îngrijorare a crescut în această lună, deoarece Vanke, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori naționali, cu capital majoritar deținut de stat, se confruntă cu riscuri tot mai ridicate de incapacitate de plată.

Anne Stevenson-Yang, fondatoare și directoare a centrului taiwanez de cercetare J Capital Research, susține că sectorul imobiliar chinez este pe cale să aibă încă „10 ani de creștere negativă sau stagnantă”, în timp ce analiștii de la S&P Global Ratings consideră că recesiunea ar putea persista până la sfârșitul anilor 2020. Unele previziuni sugerează o redresare anul viitor sau abia în 2027.

Ce urmărește, de fapt, Beijingul

Mulți analiști ai economiei chineze cred că Beijingul acceptă o scădere controlată a prețurilor locuințelor pentru a urmări stabilitatea și restructurarea pe termen lung, nu stimulente rapide. Potrivit celor mai recente rapoarte publicate de Bloomberg, guvernul chinez analizează serios modalitățile de subvenționare a dobânzilor la creditele ipotecare și de reducere a comisioanelor de tranzacționare. Mai mult, statul va oferi și deduceri fiscale mai mari pentru cetățenii care au datorii.

Cu toate acestea, China preferă să restricționeze raportarea independentă privind scăderea prețurilor imobiliare pentru a evita instabilitatea economică și socială, deoarece sectorul imobiliar are o importanță majoră în economie și veniturile locale.

