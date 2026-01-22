Valentin Stan: Garanțiile de securitate din cadrul NATO au valoare doar în Europa și America de Nord

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum garanțiile de securitate NATO au valoare doar în Europa și în America de Nord. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum garanțiile de securitate NATO au valoare doar în Europa și în America de Nord.
Noi am tot discutat asta. Articolul 5, părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau multora dintre ele, din Europa și America de Nord, va fi un atac împotriva tuturor. Asta este componenta principială, principiul muschetarilor. Dar pe noi ne interesează componenta materială a garanției de securitate. Adică ce vor face aliații dacă unul din membrii NATO este atacat? Ce vor face? Vor ajuta partea sau părțile atacate, luând imediat, individual și în colaborare cu celelalte părți… Pentru că așa e formularea, garanția juridică e foarte slabă. Asta înseamnă că America te va ajuta dacă vrea și cum vrea. Așa scrie aici. Dar așa cum e de slabă garanția, articolul 5 este textul din tratat care configurează organizație de apărare colectivă. Te va lua în considerare. Că nu va face nimic, asta e altă treabă. Dar America te va lua în considerare. Până aici ești ok. Deci ce ne-a interesat aici? Să vedem că este o garanție juridică slabă, dar e o garanție. Asta este configurarea proiectivă a garanției de securitate. Adică unde are valoare? În Europa. Doar aici. Ăsta este spațiu Nord-Atlantic sau spațiul Atlanticului de Nord. Europa și America de Nord. S-a înțeles până aici? E greu?