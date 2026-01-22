Valentin Stan: Garanțiile de securitate din cadrul NATO au valoare doar în Europa și America de Nord

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum garanțiile de securitate NATO au valoare doar în Europa și în America de Nord. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Asta este componenta principială, principiu muschetarilor. Ce vor face aliații dacă unul din membrii NATO este atacat? Pentru că așa e formularea, garanția juridică e foarte slabă. Asta înseamnă că America te va ajuta dacă vrea și cum vrea.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum garanțiile de securitate NATO au valoare doar în Europa și în America de Nord. Acesta a început prin a spune că articolul 5 are o componentă principială, un principiu al muschetarilor. Importantă, însă, este componenta materială a garanțiilor de securitate. Istoricul susține că aceste garanții de securitate ale NATO au valoare doar în Europa și America de Nord. Acesta adaugă și faptul că garanțiile sunt slabe, SUA ajutând doar cum și cât își dorește.