Valentin Stan: „În acest moment, liderii europeni n-au nicio garanție de securitate concretă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan abordează subiectul privind garanțiile de securitate și tratatele secrete puse în discuție de către Emmanuel Macron în relație cu Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: „Garanțiile de securitate nu trebuie să fie ținute secrete”

Dr. Valentin Stan subliniază faptul că garanțiile de securitate nu ar trebui să fie secrete, ci cunoscute pentru a descuraja încălcarea acestora. Cu atât mai mult, negocierile cu SUA privind susținerea Ucrainei sunt încă nefinalizate, iar asumarea obligației militare este improbabilă în contextul dat, spune invitatul.