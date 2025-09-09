Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „În acest moment, liderii europeni n-au nicio garanție de SECURITATE concretă”

Malina Maria Fulga
09 sept. 2025, 13:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan abordează subiectul privind garanțiile de securitate și tratatele secrete puse în discuție de către Emmanuel Macron în relație cu Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan:  „Garanțiile de securitate nu trebuie să fie ținute secrete”

Dr. Valentin Stan subliniază faptul că garanțiile de securitate nu ar trebui să fie secrete, ci cunoscute pentru a descuraja încălcarea acestora. Cu atât mai mult, negocierile cu SUA privind susținerea Ucrainei sunt încă nefinalizate, iar asumarea obligației militare este improbabilă în contextul dat, spune invitatul.

„Deci, spune garanții asupra cărora am convenit confidențial. Garanții de securitate secrete. Păi, tratatele secrete existau în Primul Război Mondial și acum se mai fac. Dar nu te duci public să spui că faci tratate secrete. Garanțiile de securitate au și rolul de a preîntâmpina, că de-aia tratatul de la Washington este la vedere. Deci, garanțiile nu sunt secrete de securitate decât dacă ești idiot, dacă nu ai nimic pe masă, dacă faci abur, respiri nimic. Garanția de securitate are rolul ca lumea să știe și să se ferească să o încalce. Altfel, de ce ai face-o? Și atenție, îți spune clar că, în momentul ăsta, nu au nimic oficializat, iar de la americani încă nu au nimic. Cu americanii încă negociază. Păi, dacă se întâmplă vreun bucluc și ajungeți să vă bateți cu rușii, cine vă scoate? Americanii spun „da, o să vedem”. Toate astea sunt texte juridice, n-au nicio valoare concretă. Nimeni nu-și va asuma juridic o obligație militară față de Ucraina, mai ales în condițiile astea.”

